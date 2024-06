Die kleinen Änderungen verkündete Zlatko Dalic schon zwei Tage vor dem Spiel gegen Albanien (Mittwoch, 15 Uhr). Am Dienstagvormittag hätte die kroatische Nationalmannschaft eigentlich vom Quartier in Neuruppin – außerhalb von Berlin – nach Hamburg reisen sollen, um im Volksparkstadion ein Abschlusstraining zu absolvieren. Das strich Dalic jedoch, die Kroaten trainierten stattdessen noch einmal im Geheimen in Neuruppin und reisen etwas später mit dem Bus an. Und womöglich auch mit einem neuen Plan.

Der spektakulär misslungene Auftakt beim 0:3 gegen Spanien am vergangenen Samstag in Berlin hat Spuren hinterlassen bei einer Mannschaft, die eigentlich nichts mehr liebt als das Selbstverständnis, immer zum richtigen Zeitpunkt abzuliefern. Die Erfolge der Kroaten in den vergangenen Jahren, sie entstanden aus diesem ungeheuren Selbstbewusstsein, das vor allem drei Spieler aus ihren Vereinswelten mit in die Mannschaft brachten: Luka Modric, Mateo Kovacic und Marcelo Brozovic hatten im Verlauf ihrer großen, europäischen Fußballkarrieren verstanden, dass es nicht um Schönheit geht im Fußball, sondern vor allem um Effizienz und die Gabe, im richtigen Moment die richtigen Dinge zu tun.

Detailansicht öffnen Muss seine Mannschaft aufrichten: Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic. (Foto: Fabrizio Bensch/Reuters)

Einem Mitglied des kongenialen Trios, das ein Land mit nur vier Millionen Einwohnern bei zwei Weltmeisterschaften in Serie unter die besten Drei führte, ist dieses Gespür allerdings zuletzt abgegangen. Brozovic, der im vergangenen Jahr noch als genialer Ballverteiler Inter Mailand im Champions-League-Finale dirigierte, spielt inzwischen bei Al-Nassr in Saudi-Arabiens neureicher Liga. Dort huldigt man ihm zwar, teilweise sogar so sehr, dass Berichten zufolge Teamkollege Cristiano Ronaldo ihn um die viele Liebe der Anhängerschaft beneidet. In Kroatien allerdings begleitet ihn seit dem Wechsel Kritik – so kamen nach der Niederlage gegen Spanien Fragen auf, die man vor einem Jahr noch als Gotteslästerung empfunden hätte. Etwa: Wäre die Nationalmannschaft aktuell ohne Brozovic besser?

Selbst Kovacic ist ein möglicher Auswechselkandidat – allein Modrics Rolle bestreitet niemand

Fußballerische Indizien dafür lassen sich durchaus finden. Kroatien wirkte gerade im Aufbauspiel einfallslos, was mit Brozovics Rolle zu tun haben könnte: Der 31-Jährige lässt sich gerne zwischen die Innenverteidiger zurückfallen, um von dort aus das Spiel zu diktieren. Da sich in der Viererkette allerdings sowohl innen als auch außen genug Spieler wiederfinden, die diese Aufgabe genauso gut ausfüllen können – unter anderem der als Linksverteidiger eher verschenkte Josko Gvardiol von Manchester City –, bräuchten die Kroaten eher einen weiteren Offensivspieler als zusätzliche Anspielstation anstelle einer weiteren Aufbauhilfe in der hinteren Reihe. Oder zumindest einen veränderten Brozovic in einer klareren Mittelfeldrolle.

Die Forderung nach mehr Offensive und frischem Personal stellten auch zahlreiche kroatische Medien, selbst Kovacic ist ein möglicher Auswechselkandidat – allein Modrics Rolle bestreitet niemand. Höchst unwahrscheinlich ist zudem, dass das Innenverteidigerduo aus Josip Sutalo und Marin Pongracic in dieser Konstellation noch einmal aufläuft.

„Wir müssen einen Neustart durchführen“, sagte Dalic und kündigte damit einige Veränderungen schon in einer Pressekonferenz an – und wenn jemandem zuzutrauen ist, dabei keine Rücksicht auf Namen zu nehmen, dann dem 57-Jährigen. Für einen radikalen Pragmatismus steht Dalic, dem hatte er sich schon bei den vergangenen Turnieren unterworfen, wo er sich bereitwillig an die Gegner anpasste und nicht zu stolz war, um eigene Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Bislang hatten diese allerdings nie mit dem Dreiergespann im Mittelfeld zu tun.