Mit einem hart erkämpften 1:0 gegen Außenseiter Panama in Toronto hat sich Kroatien im Turnier gehalten. Der WM-Dritte von 2022 und Finalist von 2018 darf weiter auf das Erreichen des Sechzehntelfinales hoffen – aber das war nicht der Grund für eine ganz spezielle Feier, die das Team nach dem Sieg inszenierte. Alle Spieler zogen sich T-Shirts über, auf denen eine große „200“ und „Ewige Legende“ stand – eine Aktion zu Ehren ihres Ausnahmespielers: Luka Modric, 40, wurde immer wieder von den Kollegen in die Luft geworfen, nach seinem 200. Länderspiel, das ihm die Aufnahme in einen exklusiven Klub garantiert.

„Es ist etwas Unglaubliches. 200 Spiele im Trikot, das mir am meisten bedeutet, machen mich sehr stolz und glücklich. Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass ich einmal diese Zahl erreichen würde“, sagte Modric. Er ist erst der vierte Fußballer weltweit, der diese magische Marke geknackt hat. Nur Cristiano Ronaldo (230 Länderspiele/Portugal), Bader Al-Mutawa (202/Kuwait) und Lionel Messi (201/Argentinien) haben noch öfter für ihr Land gespielt. In die Ehrung stimmte auch das überwiegend kroatische Publikum in Toronto ein, das Modric schon während des Spiels immer wieder mit „Luka, Luka“-Sprechchören hatte hochleben lassen.

Und am Ende konnten die Kroaten, die dank eines Treffers von Ante Budimir (54.Minute) als Gewinner vom Platz gingen, erleichtert feststellen: Auf die Kritik an Modric aus der Heimat nach dem 2:4 gegen England hatte der Mittelfeld-Regisseur gegen Panama mit einer verbesserten Leistung geantwortet. Damit hielt Modric auch für sich selbst die Chance offen, bei der WM noch weitere Einsätze im kroatischen Trikot zu bekommen. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ghana (Samstag) ist für die Kroaten noch alles drin. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Leistung gegen Panama in der Heimat erneut kritisiert wurde. Auch Modric musste zugeben: „Wir waren nicht wirklich locker. Wir kannten die Bedeutung des Spiels – das hat man gespürt.“