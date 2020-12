Interview von Saskia Aleythe

Erfurt? Kienbaum? Kristina Vogel erreicht man am besten am Telefon, die 30-Jährige pendelt zwischen ihrer Heimat in Thüringen und dem Olympia-Trainingszentrum südlich von Berlin, das ihre berufliche Zukunft begleiten soll. Das Gespräch findet am Vormittag statt, Kristina Vogel hat schon Termine hinter sich, und ein kleines Malheur. Beim Einladen des Rollstuhls ins Auto ist ihre Jacke zerrissen. "Voll ärgerlich", sagt sie und lacht, die Stimmung lässt sie sich davon nicht vermiesen. Überhaupt: Dass sie jetzt wieder Auto fahren kann, hat ihren Alltag entscheidend erleichtert.