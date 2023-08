Sie will nur laufen

Kristina Timanowskaja , hier in Aktion 2021 in Tokio bei den Olympischen Spielen.

Von Johannes Knuth

Manchmal hat es den Anschein, als traue die Leichtathletin Kristina Timanowskaja ihrem neuen Leben noch nicht. Über Silvester kurz nach Österreich, ein Abstecher nach Paris oder ins Lieblingsrestaurant ("Ich kann das Thunfischsteak empfehlen!"): So stellt die 26-Jährige ihr neues Leben in Warschau auf Instagram aus, oft abgemischt mit einer Prise Unglaube. Nicht einmal zwei Jahre ist es her, da ließen sie die Bodyguards des polnischen Staatsschutzes selbst dann nicht allein vor die Tür, wenn sie sich neue Kontaktlinsen besorgte.