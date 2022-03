Interview von Anna Dreher

Die Euphorie war groß zu Beginn vergangener Woche. Erstmals in ihrer Geschichte hatten die Nationalspielerinnen der Ukraine ein Turnier gewonnen, den Turkish Women's Cup. Wenige Tage später griff Russland ihre Heimat an. Das spanische Trainerteam um Lluís Cortés wäre eigentlich direkt nach Barcelona geflogen, wollte in Kiew aber noch Dokumente unterschreiben. "So hat uns der Krieg erwischt", sagt Cortés am Telefon. Der 35-Jährige gewann 2021 mit den Fußballerinnen des FC Barcelona das Triple, danach nahm er eine Auszeit, bis das Angebot aus der Ukraine kam. Der Verband UAF will die EM 2025 ausrichten und hat große Pläne - an die gerade nicht zu denken ist.