Krieg gegen die Ukraine:Sportler und Fans zeigen ihre Solidarität

Viele Fans und Spieler senden an diesem Fußball-Samstag nach dem russischen Angriff Botschaften der Unterstützung Richtung Ukraine und fordern Frieden in Europa. Die Aktionen in Bildern.

Detailansicht öffnen (Foto: Sebastian Widmann/Getty Images)

"Stop war - Wir gegen Krieg", steht auf dem Transparent, hinter dem sich die Fußballer von Greuther Fürth und Köln vor dem Bundesligaspiel versammelten. Bereits vor der Partie am Freitagabend zwischen Stuttgart und Hoffenheim hatten die Spieler der Vereine die gleiche Botschaft gesetzt.

Detailansicht öffnen (Foto: Boris Streubel/Getty Images)

In allen Bundesligastadien, wie hier an der Alten Försterei in Berlin, hielten die Anwesenden vor dem Anpfiff eine Schweigeminuten ab. Die Fußballer spielten in Gedenken an die bisherigen Todesopfer in der Ukraine mit Trauerflor. Auf der Anzeigetafel sieht man Picassos Friedenstaube.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

In Freiburg und vielen weiteren Stadien brachten Fans auf den Rängen mit Schildern und Botschaften ihren Wunsch nach Frieden in Europa zum Ausdruck.

Detailansicht öffnen (Foto: Hannibal Hanschke/Reuters)

Eine ukrainische Flagge inmitten einer voll besetzte Stadion-Tribüne - dieses Foto entstand am Rande des Bundesligaspiels zwischen Union Berlin und Mainz 05.

Detailansicht öffnen "Stop it, Putin!" - eine klare Botschaft auf dem Videowürfel im Frankfurter Stadion. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)

"Stop it, Putin!" - Diese unmissverständlichen Forderung nach einem Endes des Krieges gegen die Ukraine stellten die Frankfurter vor dem Samstagabendspiel gegen den FC Bayern in Richtung des russischen Präsidenten.

Detailansicht öffnen (Foto: Lukas Schulze/Getty Images)

Mit Haarbändern in Blau und Gelb - den Nationalfarben der Ukraine - zeigten diese Leverkusener Fans ihre Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Staat.

Detailansicht öffnen (Foto: Sebastian Widmann/Getty Images)

Ein Banner mit einer leicht abgeänderten Version des Slogans "Make Love, Not War" streckten Fans des 1. FC Köln vor dem Spiel gegen Greuther Fürth in die Höhe.

Detailansicht öffnen (Foto: Thomas Niedermueller/Getty Images)

Zweitligist Schalke hatte nach dem Angriff auf die Ukraine angekündigt, den Schriftzug ihres russischen Sponsors Gazprom von seinen Trikots zu nehmen - gegen den Karlsruher SC trugen die Gelsenkirchener stattdessen ihren Vereinsnamen auf dem Brust.

Detailansicht öffnen (Foto: Thomas Niedermueller/Getty Images)

Eine Entscheidung, welche auch die Schalker Fans begrüßen dürften. Dieser hier forderte auf der Tribüne ein Ende des Krieges und zeigte das Vereinswappen neben dem Friedenssymbol.

Detailansicht öffnen (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

Nicht nur in der Bundesliga, auch in anderen europäischen Fußballligen zeigten Fans und Vereine Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Dieses Bild entstand im Rahmen des Premier-League-Spiels zwischen Leeds United und Tottenham.

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Regan/Getty Images)

Wenn Vereinszugehörigkeit keine Rolle spielt: Die ukrainischen Fußballer Oleksandr Sintschenko (links) und Witalij Mykolenko nahmen sich vor dem Spiel zwischen Manchester City und Everton unter Beifall der Fans in die Arme.

Detailansicht öffnen (Foto: Dave Shopland/imago)

Klarer geht es kaum: "Wir stehen an der Seite der Ukraine". Dieser Schriftzug war auf der Stadionanzeige von Crystal Palace vor dem Spiel gegen Burnley zu lesen.