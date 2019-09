Wetzlar (dpa/lhe) - Zwei Tage nach den tödlichen Schüssen auf einen 39-Jährigen in Wetzlar hat sich ein gesuchter 27 Jahre alter Türke am Dienstagabend der Polizei gestellt. Er sei mit seinem Anwalt auf eine Polizeistation gekommen, teilten Staatanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Zuvor hatten Ermittler eine Gaststätte und eine Spielothek in Ehringshausen sowie zwei Wohnungen in Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) durchsucht. Dabei hätten sich Hinweise auf Verstöße gegen das Waffengesetz ergeben. Unterstützt wurden die Beamten von einem Spezialeinsatzkommando. Der Verdächtige soll am Sonntagabend mehrfach auf das türkische Opfer geschossen haben. Der 39-Jährige war anschließend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.