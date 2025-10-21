Dass so oft die Kreuzbänder von Fußballerinnen reißen, hat diverse Gründe. Man muss alles tun, um das zu ändern – aber ein größeres Risiko als bei den Männern wird trotzdem bleiben.

Die Aufmerksamkeit um dieses Thema ist wieder besonders hoch, jetzt, da es eine der bekanntesten deutschen Fußballerinnen erwischt hat. Und das noch dazu auf so tragische Weise. Erst 50 Tage waren seit dem Pflichtspiel-Comeback von Lena Oberdorf für den FC Bayern nach ihrem ersten Kreuzbandriss vergangen. Dann der schmerzhafte Zusammenprall im Bundesligaspiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln und zum Start in die Woche die Diagnose: wieder das Kreuzband, wieder im rechten Knie, wieder dieser lange Kampf zurück. Dabei hatte Oberdorf gerade erst das Vertrauen in ihren Körper zurückgewonnen.