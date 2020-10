Von Gerald Kleffmann

Im Juni 2019 lagen sie wie Marienkäfer auf dem Rücken. - aber was würden sie diesmal tun? An diesem Oktobertag in Paris?

Sie hatten Matchball. Einen. Vergeben. Das letzte Spiel dieses Duells am frühen Samstagabend war ein Kampf. Die Gegner waren stark. Mate Pavic und Bruno Soares, der Kroate und der Brasilianer, hatten erst kürzlich die US Open gewonnen. Es ging hin und her. Zweiter Matchball. Um 19.01 Uhr sollte es dann passieren. Es fiel die Entscheidung im Männer-Doppelwettbewerb der French Open.

Andreas Mies fiel wieder auf den Rücken. Alle Viere von sich gestreckt. Und Kevin Krawietz? Wagte Neues. Er ging in die Hocke und beugte sich nach vorne. 6:3, 7:5 hatten der Kölner Mies, 30, und der Coburger Krawietz, 28, tatsächlich also wieder gewonnen. Das Duo darf sich nun zweimaliger Grand-Slam-Sieger nennen. Im vergangenen Jahr war ihnen mit ihrem Triumph der erste deutsche Doppel-Erfolg bei einem Grand Slam seit 82 Jahren geglückt. Jetzt haben sie diesen Coup bestätigt, mit einer Titelverteidigung, die auch eine gewisse Überraschung ist. Sie waren nicht als eines der topgesetzten Teams in den Wettbewerb gestartet.

"Wir geben heute Abend Gas, so gut es geht"

Bei der Siegerehrung sagte Krawietz, er war baff: "Was kann ich sagen?" Auf Deutsch sprach er zu den paar Anhängern auf der Tribüne, wo die Eltern saßen und eine Handvoll Freunde: "Geil, dass ihr gekommen seid!" Und er versprach: "Wir geben heute Abend Gas, so gut es geht." Die Pandemie hatte er nicht vergessen in diesem Moment. Sie trugen ja auch Masken bei der Siegerehrung. Später dankte auch Mies allen seinen Unterstützern, seiner Freundin Laura sagte er: "Schön, dass du gekommen bist." Auch ohne die Frühsommer-Sonne von Paris strahlten diese Augenblicke Wärme aus. Den Titel verteidigt, 319 652 Euro zusammen verdient, es war ein Turnier, das Krawietz und Mies nicht vergessen werden. Jetzt haben sie schon zwei Grand Slams für die Ewigkeit absolviert.

Sie waren nicht favorisiert in ihr zweites Finale von Roland Garros gegangen, aber zuversichtlich nach ihren fünf guten Auftritten zuvor. Das Match begann genau so, wie sich die beiden das erhofft hatten. Schon beim Stand von 2:1 hatten sie die ersten beiden Break-Chancen, die zweite nutzten sie und nahmen den Gegnern ein Aufschlagspiel ab. Auf der Tribüne saßen derweil nicht ganz so viele Mitglieder des Kramies-Clans wie im vergangenen Jahr, als fast 60 Personen eigens ihretwegen angereist waren. Aber doch so viele, dass sie klar erkennbar waren beim Schwenk der Fernsehkameras. Und wenn all die Familienangehörigen und Freunde mal nicht im Bild waren, hörte man sie. Am Eindrucksvollsten natürlich Mutter Krawietz. Als Andreas Mies einmal mit einem improvisierten Doppelhändergriff ein sagenhafter Reflex am Netz zum Punktgewinn gelang, schallte es "Jaaaaaaa!" durch den Court Philippe-Chatrier. Das war Ingrid Krawietz. Ihr Gatte Rudi, der von Beginn an als einziger Krawietz und Mies in Paris begleitete, dürfte auch erschrocken gewesen sein. Aber im positiven Sinne.

Die Gegner finden keine Schwächen

Krawietz und Mies servierten den Satz souverän aus, sie hielten also ihre Aufschlagspiele, 6:3. Und sie hielten auch im zweiten Satz ihr Niveau. Der bis dahin eher schwächste der vier Beteiligten, Pavic, steigerte sich indes, und so entwickelte sich eine offene Partie. Bei 1:2 hatte Soares auf der Rückhand-Seite die erste Breakchance beim Return - Mies schlug gut auf, abgewehrt. "Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, sind wir sehr schwer zu bespielen und extrem schwer zu schlagen", hatte er nach dem Halbfinale gesagt. Noch eine Breakchance: Ass Mies! Sie zeigten sich unerschütterlich. Und immerhin standen da in Pavic die Nummer fünf (er war mal die Nummer eins) und Soares die Nummer sechs der Doppel-Weltrangliste auf der anderen Seite. Aber die Deutschen blieben dran, übten Druck aus, immer wieder auch dank der gefühlvollen Returns von Krawietz, die das kraftvolle Spiel von Mies bestens ergänzten.

Ein Satz nur noch würde zum Sieg reichen. Würden Krawietz und Mies es schaffen, weiter derart konsequent zu agieren?

Ja. Auch aus einem speziellen Grund: "Als Gegner würde ich mich schwer tun, bei uns eine Schwäche rauszupicken", hatte Mies über sich und Krawietz zuvor analysiert. Und so muss es Pavic und Soares ergangen sein. Sie fanden keine Schwächen.

Es blieb eng, 3:3, 4:4, 5:5. Dann kam das elfte Spiel und Pavic/Soares führten 40:0. Sie sollten kein Spiel mehr machen.

Krawietz und Mies kämpften sich heran bis zum Einstand. Die erste Breakchance verpassten sie, aber die zweite saß: Krawietz hämmerte den Return die Linie runter. 6:5. Und dann servierte Mies zum Sieg aus. Er schlug noch mal ein Ass, einmal noch wehrten sie eine Breakchance ab, hatten den ersten Matchball, noch einen Breakball gegen sich, und dann gab es keinen Zweifel: Um 19.01 Uhr waren Kevin Krawietz und Andreas Mies wieder Champions. Wieder in Paris. Wieder bei den French Open. Um 19.07 Uhr stemmten sie den Pokal in die Höhe.

"Ein Traum wurde wirklich wahr, den Titel hier zu verteidigen bei unserem zweiten Start", sagte Krawietz später auf der Pressekonferenz. "Ich kann's kaum glauben, wenn ich es gerade so ausspreche." Doch vor ihnen funkelte die Trophäe. Ihr Titel ist real.