Von Gerald Kleffmann

Es ist jetzt gut drei Jahre her, da hatten Kevin Krawietz und Andreas Mies noch nichts miteinander zu tun. Sie übten denselben Beruf aus, das schon. Sie kannten sich. Profis auf der Tennistour eben. Ihre Einzelbilanz? Es ging bei beiden nicht viel voran. Beim Coburger Krawietz, einst ein Talent, etwas mehr. Nur: Die Top 200 knackte er nie. Mies? Der Sunnyboy aus Köln, der in Alabama auf dem College diesen unnachahmlichen Wettkampfspirit injiziert bekam? Rang 781 schaffte er, 2014. Zahlen aus einem anderen Leben.

An diesem 10. Oktober 2020 sitzen Krawietz, 28, der bedächtige Bayer, und der Rheinländer Mies, 30, den man sich auch als Privattrainer auf den Hamptons in einem Woody-Allen-Film vorstellen könnte, im Media Room der French Open. Vor ihnen steht ein Pokal, er funkelt. Er wurde geputzt, von einer Dame mit Handschuhen.

Mies ist dran, er erklärt, was er mitnimmt von diesem neuen, wunderlichen 6:3, 7:5-Finalsieg gegen den Kroaten Mate Pavic und den Brasillianer Bruno Soares, den US-Open-Siegern, über den nun Tennisdeutschland, Roland Garros - und am meisten sie staunen. "Das sind die Momente, hier mit Kevin zu sitzen, auf den Boden zu fallen", setzt er an, "diese Trophäe wieder dabei zu haben. Das ist der Grund, warum wir spielen. Warum wir immer weitermachen. Und um diese Momente immer wieder zu erleben. Was am Ende überwiesen wird, ist ein schöner Bonus, aber zweitrangig." Und er sagt wie aus einem Guss: "Das Geld ist uns doch egal." Es ist in dieser Pointiertheit ein herrlicher Satz. Denn kein Lohn der Welt, selbst jene lustig krummen 319 652 Euro, die sich teilen dürfen, spiegelt ja ihr Husarenstück wider.

August 2017 also, ihre Premiere als Doppel: Sie gewannen sofort das Challenger in Meerbusch. News-Wert? Was fürs Lokale, für Tennis-Medien. 2018: fünf Erfolge auf der Profiserie unterhalb der ATP Tour. Da wurde mancher hellhörig. Krawietz? Mies? Aha! Schau an! 2019: der erste ATP-Erfolg, in New York. Jetzt liefen landesweit Berichte, Interviews. Und dann? Folgte, die Bilder waren dieser Tage noch so präsent in ihnen, der legendäre Maikäfer-Jubel von Paris: Im Juni triumphierten sie als erstes deutsches Duo seit Gottfried von Cramm und Henner Henkel 1937. Sanken rücklings auf die Terre Battue von Roland Garros, auf der sonst Rafael Nadal rumliegt.

Und es ging ab: Kramies, so ihr Spitzname, debütierten im Davis Cup für Deutschland. Spielten in London, bei den ATP Finals der besten acht Doppel. Turnierveranstalter warben mit ihnen. Und es folgte das sicherste Indiz, dass es Sportler, die nicht Fußballer sind, geschafft haben: Sie durften (oder mussten, je nach Sicht) ins Aktuelle Sportstudio. Dort sagte Mies wieder einen schönen Satz, den zwar die Tenniswelt bis zur Ohnmacht kannte, aber er war Profi genug, um auch dem Sportstudio-Publikum die eigene Mondlandung zu erklären. "Es hat von Anfang an Klick gemacht", sagte also Mies. Er meinte sein Arbeitsverhältnis zu Krawietz.

Da wurde geklatscht wie früher, als Becker und Graf noch siegten. Tennis ist, das zeigte sich auch bei den Grand-Slam-Siegen Angelique Kerbers, eine zutiefst deutsche Sportart, da existiert eine beharrlich schlummernde Liebe, die früh begann im Lande mit Cilly Aussem und von Cramm und stets aufflackert, wenn wieder mal mit Herz und Leidenschaft reüssiert wird. So gesehen füllen auch Krawietz und Mies im Doppel, das weitaus weniger relevant als die Einzel-Disziplin ist, diese Projektion mit Substanz.