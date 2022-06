Von Philipp Selldorf

Am Montagvormittag ließ der FC Schalke 04 die Medien wissen, dass er in dieser Woche jede Menge Neuigkeiten mitzuteilen habe, und dass es schon am nächsten Tag um 13 Uhr eine Pressekonferenz geben werde. Die Tagesordnung wollte der Verein allerdings nicht verraten, er kündigte lediglich an, am Feiertag keine Fragen zu beantworten, und daran hat er sich auch gehalten. Auch am Nachmittag hieß es weiterhin: Es gibt weder Bestätigung noch Dementi.

Bis Dienstag, 13 Uhr, wird das Publikum also auf die amtliche Beglaubigung jener Medienberichte warten müssen, die am Montag die Berufung Frank Kramers zum neuen Schalker Trainer meldeten. Der 50 Jahre alte Fußball-Lehrer hatte am 20. April seine Tätigkeit bei Arminia Bielefeld aufgeben und dem Co-Trainer Marco Kostmann überlassen müssen. Den Abstieg der Arminia hat das kurzfristig aktivierte Manöver aber nicht verhindern können. Und nun soll Kramer, wie unter anderem Waz und Sky berichten, der Nachfolger von Mike Büskens in Gelsenkirchen werden? Das kommt überraschend, obwohl zuletzt kaum Gerüchte um die Trainersuche des Aufsteigers im Umlauf waren.

Schalke hatte den vielen Konkurrenten, die am Saisonende den Trainer tauschten, einen gewissen Vorsprung voraus. Schon im März war klar, dass zur Saison ein neuer Trainer hermüsste, unklar war nach der Beurlaubung von Dimitrios Grammozis lediglich, in welcher Liga der neue Mann beginnen würde. Eine Weiterbeschäftigung von Büskens über das Saisonende hinaus stand nicht zur Debatte und wurde auch nach dem Aufstieg nicht in Erwägung gezogen. Büskens zog einen Platz im Trainerstab der Cheftrainer-Rolle vor.

Kramer und Schröder kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Fürth

Trotz des zeitlichen Vorsprungs im Mai kommen die Schalker mit ihrem neuen Trainer nun quasi als Nachzügler ins Ziel. Mönchengladbach, Hoffenheim, Dortmund, Hertha, Wolfsburg - die anderen Klubs fanden schneller ihre Lösungen auf der Schlüsselposition. Ob Schalke aufs Neue disponieren musste, nachdem die Nachfrage schlagartig zugenommen hatte, ist bisher nicht bekannt. Der Verein hat als Aufsteiger den Klassenerhalt als Saisonziel ausgerufen und befindet sich finanziell nach wie vor in einer Zwangslage. Die Übernahme des japanischen Verteidigers Ko Itakura, der einer der herausragenden Spieler der Aufstiegssaison war, konnte sich Schalke nicht leisten, obwohl die Ablösesumme an Manchester City bei vergleichsweise moderaten sechs Millionen Euro gelegen hätte.

Möglicherweise trug die gemeinsame Zeit von Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder und Frank Kramer in den Jahren 2013 bis 2014 bei Greuther Fürth nun zur Anstellung bei. Ein weiteres Plus für den ehemaligen Trainer diverser U-Nationalteams des DFB sowie der Klubs aus Fürth, Hoffenheim, Düsseldorf und Bielefeld könnte seine Vorliebe für laufintensives Spiel gewesen sein, das in der nächsten Saison auch in Gelsenkirchen gefragt sein könnte. Die Besonderheit der Schalker Emotionen hat Kramer bereits im April 2021 aus der Nähe erleben können: Damals besiegelte er durch einen Sieg mit Arminia Bielefeld den Abstieg der Königsblauen.