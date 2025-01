Andrej Kramaric ließ diesmal andere sprechen. Nach seiner bemerkenswerten Brandrede im Anschluss an das 0:5 beim FC Bayern unter der Woche verließ der kroatische Torjäger der TSG Hoffenheim diesmal kommentarlos den Schauplatz. Umso mehr sprachen nach dem Befreiungsschlag beim 3:1-Auswärtssieg im Kellerduell mit Holstein Kiel andere über den Führungsspieler der TSG. Denn der Wutausbruch von Kramaric hatte offenbar eine positive Reaktion bewirkt. „Es war viel Druck auf dem Spiel, aber wir haben das in Energie umgewandelt“, sagte Hoffenheims Nationaltorwart Oliver Baumann nach ersten Erfolg im Anschluss an neun Pflichtspiele ohne Sieg: „Wir kennen Andrej. In ihm brennt es halt. Ich fand es gut!“