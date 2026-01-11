Eine kurze Zeit lang sah es so aus, als könnte das ein überraschend entspannter Abend für Damian Knyba werden. Schon als der Pole den Ring betrat, zeigte er, was er hatte, seine Größe. Er kletterte nicht zwischen dem obersten und dem mittleren Ringseil hindurch, so wie das die meisten Boxer machen. Er stieg direkt über das oberste Seil hinüber. Geht ja schon mal, mit einer Höhe von 1,98 Metern. Und so leicht ging es für ihn auch erst einmal weiter.
Agit Kabayel„Das deutsche Boxen lebt“
Lesezeit: 3 Min.
Agit Kabayel besiegt den Polen Damian Knyba trotz eines schwachen Starts in den Kampf durch einen Knockout in der dritten Runde. Der Wattenscheider fühlt sich bereit für das große WM-Duell.
Kabayel gegen Knyba:Der deutsche Boxer, den die Besten fürchten
Agit Kabayel gilt schon lange als einer der fähigsten Schwergewichtsboxer der Welt, die stärksten Kämpfer haben ihn daher lieber ignoriert. Am Samstag trifft er auf den Polen Damian Knyba – doch der Deutsche hat ein noch viel größeres Ziel.
Lesen Sie mehr zum Thema