Eine kurze Zeit lang sah es so aus, als könnte das ein überraschend entspannter Abend für Damian Knyba werden. Schon als der Pole den Ring betrat, zeigte er, was er hatte, seine Größe. Er kletterte nicht zwischen dem obersten und dem mittleren Ringseil hindurch, so wie das die meisten Boxer machen. Er stieg direkt über das oberste Seil hinüber. Geht ja schon mal, mit einer Höhe von 1,98 Metern. Und so leicht ging es für ihn auch erst einmal weiter.