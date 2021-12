Ehemaliger Bayern-Trainer:Niko Kovac bei AS Monaco entlassen

Niko Kovac hatte eine gute erste Saison in Monaco - danach lief es mitunter nicht mehr so wie am Anfang.

Von Jonas Beckenkamp

Einen erfreulichen Jahresabschluss stellt man sich sicher anders vor, aber so ist nun einmal dieses Geschäft. Im Fußball gibt es auch zu den ungünstigsten Zeiten Entscheidungen, die vieles auf den Kopf stellen. Und diesmal hat es Niko Kovac erwischt. Medienberichten zufolge hat er einen Tag vor Ende dieses Jahres seinen Job bei der Association Sportive de Monaco Football Club verloren.

Bei ebenjener AS Monaco war der 50-jährige Kroate seit Sommer 2020 als Cheftrainer tätig. Doch an diesem Donnerstag teilten ihm die Klubbosse kurzfristig mit, dass er nicht mehr länger für das Team zuständig sei. So berichtet es etwa die französische Sportzeitung L'Équipe.

Kovac, einst Spieler und Trainer in der Bundesliga in Berlin, Hamburg, Leverkusen, Frankfurt und beim FC Bayern, sei demnach nicht akut überrascht von der Entscheidung gewesen - getroffen hat ihn sein Aus schon, wie es heißt. Offiziell bestätigt hat Monaco die Trennung noch nicht. Vielmehr taucht auf der Webseite des Vereins noch ein Bericht mit einem grinsenden Kovac auf. Man wolle das "Jahr mit einem Erfolg abschließen", steht dort. Gemeint ist das Ligaspiel gegen Rennes, das Frankreichs Tabellensechster kurz vor Weihnachten dann auch gewann (2:1).

Doch dieser Erfolg hielt Monacos Verantwortliche nicht davon ab, Kovac nun zu beurlauben. Überhaupt umgibt die Entlassung etwas Undurchsichtiges, denn zuletzt hatte sich das Team nach durchwachsenem Saisonstart gefangen. Von den vergangenen vier Partien hatte man drei gewonnen, auch in der Europa League steht man im Achtelfinale. In seiner ersten Saison hatte Monaco weitgehend gut abgeschnitten, Kovac war mit einer der jüngsten Mannschaften in Europas Topligen in der Ligue 1 Dritter geworden. Kurz vor Schluss hatte man sogar eine kleine Chance auf den Titel gehabt.

Der Fußball, den der in Berlin geborene Kovac im Fürstentum spielen ließ, war typisch für ihn: physisch, diszipliniert, meist auf Konter ausgerichtet. Mit seinem robusten Überfallfußball war Kovac einst auch in Frankfurt erfolgreich, in München gab es jedoch Vorbehalte - in Monte Carlo schien seine defensiv geprägte Herangehensweise wieder zu funktionieren. Zumindest bis zum vergangenen Sommer. Da scheiterte Monaco gegen Schachtjor Donezk in der Qualifikation für die Champions League. Vor allem Klubchef Dmitri Jewgenjewitsch Rybolowlew, ein russischer Multimilliardär, hätte sein Investment aber gerne auf höchstem Niveau vertreten gesehen.

In Monaco scheint man Kovac die verpasste Teilnahme am großen Geschäft nie ganz verziehen zu haben. Die Erwartungen waren hoch, die Investitionen ins Team auch, doch das Spektakel blieb Kovac oft schuldig. Gerade gegen die Topteams tat man sich schwer, daran konnten auch Torwart Alexander Nübel (von den Bayern ausgeliehen) und Nationalspieler Kevin Volland (aktuell fünf Saisontore) nichts ändern.

Woran Kovac konkret scheiterte, ist Gegenstand von Spekulationen. In seinem ersten Jahr galt er noch als strategisch cleverer Vermittler zwischen Monacos Veteranen und den vielen Talenten. Doch in den letzten Tagen hatte es Gerüchte gegeben, wonach die Unzufriedenheit mit ihm gewachsen sei. Die ausbleibende Weiterentwicklung des Teams sei ein Faktor, den man ihm intern vorwarf. Doch auch im Umgang mit einzelnen Spielern soll es Schwierigkeiten gegeben haben. Laut L'Équipe häuften sich atmosphärische Störungen zwischen dem Englisch sprechenden Kovac und Teilen des Teams. Das Verhältnis zu seiner Elf sei "zerrissen", so das Blatt.

Die Rede ist gar von einem "quasi-militärischen" Führungsstil des Coaches, der mitunter zu laut geworden sei und so Verunsicherung ausgelöst habe. Manches erinnert an Kovacs Ablösung bei den Bayern: Auch dort hatte er nach anfänglichem Erfolg letztlich die Kabine verloren, als einige Etablierte (etwa beim Champions-League-Aus gegen Liverpool) mit seiner abwartenden Taktik haderten.

Nun ist es für den zweifachen deutschen Meister auch in Monaco vorbei. Am Sonntag geht es für den Klub im Pokal beim Zweitligisten US Quevilly-Rouen Metropole weiter. Wer der Neue an der Seitenlinie der Monegassen wird, ist noch nicht klar. Vor allem zwei Namen kursieren bereits: Der Belgier Philippe Clement könnte vom FC Brügge nach Monaco kommen - oder Jesse Marsch, der kürzlich in Leipzig entlassen wurde. Zu ihm hat vor allem Sportdirektor Paul Mitchell einen guten Draht. Man kennt sich über die gemeinsame Tangente Red Bull. Denn auch Mitchell arbeitete einst für RB als Scout.