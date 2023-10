Am Ende kommt die Freude: Bayern-Trainer Thomas Tuchel sieht in Kopenhagen wenig Glanz, aber eine kämpferische Leistung seiner Mannschaft.

Von Philipp Schneider, Kopenhagen

Das Stadion "Parken" in Kopenhagen ist aus akustischer Sicht so geschaffen, dass der Lärm von allen Seiten gleichzeitig zu hallen scheint, wenn etwas Außerordentliches geschieht. Es ist an den Seiten hermetisch abgeriegelt, und auch die Tribünen sind zur Hälfte so überdacht, als habe der Architekt einen Brüllwürfel erschaffen wollen.