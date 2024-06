Windischgarsten, Wien, St. Gallen und Berlin – die österreichische Nationalmannschaft hat vor dem Turnier eine kleine Reise durch die deutschsprachige Welt unternommen. Ein Interview am Bildschirm war daher die einzige Option, die Konrad Laimer, 27, anbieten konnte, mit einer Bitte: Er wolle nach seinem ersten Jahr in München ganz bewusst nicht zurückblicken auf die Saison mit dem FC Bayern, sondern lieber nach vorne, in Richtung einer Europameisterschaft, zu der die zuletzt siebenmal ungeschlagenen Österreicher mit einiger Euphorie im Rücken anreisen.

SZ: Herr Laimer, wenn man von der Atmosphäre in der österreichischen Nationalmannschaft hört, klingt das aktuell fast wie ein entspannter Mannschaftsausflug nach der Saison. Erzählen Sie mal, wie wohl fühlt man sich in dieser kleinen Oase aktuell?

Konrad Laimer: Das ist gar nicht weit weg von der Realität. Man trifft die Spieler, mit denen man teilweise schon seine gesamte Karriere verbracht hat, sieht sozusagen alte Freunde wieder. Wir haben natürlich was Großes vor und ordnen dem alles unter, wir sind hochkonzentriert bei der Sache, aber es macht alles auch großen Spaß – wobei der auch nur dann spürbar ist, wenn alles funktioniert und wir alle Spiele gewinnen.

SZ Plus Neue Regel bei der EM : Ihr seid gewarnt! Bei der Europameisterschaft darf erstmals nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen. Droht nun eine Flut von gelben Karten? Schiedsrichterchef Roberto Rosetti sagt: Dann wären die Spieler selbst schuld. Von Martin Schneider

Und alles geschieht unter Oasenleiter Ralf Rangnick und seinem Team?

Er gibt uns das Vertrauen, dass wir ganz frei sein können. Dass wir auch mal etwas ausprobieren können, solange wir mit voller Energie auf dem Platz bei der Sache sind. Zu dem Wohlgefühl tragen aber wirklich alle im Team bei, vom Trainer bis zu unserem Koch, dem Fritz, der immer einen Spruch für jeden parat hat. Wenn ich den sehe nach der Ankunft, da hab’ ich schon einen Grinser im Gesicht.

Klingt, als wäre kulinarisch für alles gesorgt. Gibt’s beim Fritz eigentlich nur österreichische Küche?

Hauptsächlich schon. Wir haben ein Buffet, da sind wir ein bisschen internationaler, aber es gibt schon sehr viel aus der Heimat.

Sie haben in einem Interview vor Kurzem gesagt, Ihr Lieblingsessen sei ein Grillteller, wie in der Kindheit. Gar kein Kaiserschmarrn?

Doch! Und den gibt’s zum Glück auch ab und zu, vielleicht in einer etwas gesünderen Variante. Vor dem Spiel gibt der auch Kraft.

Wie ist es eigentlich mit der Ruhezeit? Hätten Sie nicht auch mit ein paar Wochen Pause leben können nach einer intensiven Saison beim FC Bayern?

Ehrlich gesagt fühle ich mich im Moment gar nicht müde. Man hat in seiner Karriere immer wieder Phasen, in denen man sich eine Pause wünschen würde – aber in dieser Saison habe ich das überhaupt nicht so gespürt. Ich kann sofort weitermachen und bin total froh, dass jetzt die Europameisterschaft kommt. Das ist so ein großes Turnier, auch noch in Deutschland, das liefert einem auch noch mal besondere Energie.

SZ Plus Transfers beim FC Bayern : Der nächste Umbruch der sündteuren Abwehr Die Münchner Defensive hat eine Viertelmilliarde Euro Ablöse gekostet, dennoch verpflichtet der Klub Stuttgarts Hiroki Ito. Leverkusens Jonathan Tah soll folgen – und es deutet sich an, wer gehen darf, um die Gehaltsstruktur zu entlasten. Von Philipp Schneider

Ihr Mannschaftskollege Marcel Sabitzer hat zuletzt gesagt, er brauche nach seinem verlorenen Champions-League-Finale noch etwas Zeit, um das zu verarbeiten. Wie kam das bei Ihnen und in der Mannschaft an?

Ich kann das gut verstehen. Jeder braucht unterschiedlich lange Zeit, um mit solchen Niederlagen klarzukommen. Wir haben ihn hier willkommen geheißen und versuchen, ihm mit der Atmosphäre sehr viel Energie zu geben. Sabi ist so wichtig, er ist ein Topspieler und wird bei der Euro voll da sein.

Sie trainieren seit zwei Jahren unter Ralf Rangnick, das Nationalteam und die Atmosphäre drum herum hat sich in dieser Zeit komplett gewandelt. Können Sie sich selbst erklären, wie das entstanden ist?

Wissen Sie, das ist lustig: Ich kann es selber kaum greifen. Natürlich gibt es Kleinigkeiten, wir haben Teamabende gemacht, wir haben alle die inzwischen berühmten Schlüsselanhänger, die uns an das Nationalteam erinnern, auch wenn wir nicht beieinander sind. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass wir bei Ralf Rangnick von Anfang an gespürt haben, dass er nicht nur viel Ahnung hat, sondern vor allem mit so viel Fokus und Energie bei der Sache ist, dass wir alle mitgezogen haben. Er gibt uns Vertrauen, und wir geben es ihm zurück.

Gab es eine Art Schlüsselmoment, von dem an sich Mannschaft und Trainer verstanden haben?

Das wäre schön, wenn es so einen Moment im Fußball gäbe. Ich würde mir auch wünschen, dass ich irgendwann mal sage: Ha, jetzt ist mir alles klar! Aber so ist das leider nicht, es ist eher so ein unterschwelliges, positives Gefühl, das sich seit dem ersten Lehrgang Schritt für Schritt entwickelt hat.

Rangnick wurde ja lange Zeit als Taktiker abgestempelt, inzwischen hat er eher den Ruf eines Menschenfängers. Sie kennen ihn schon lange – war er das immer schon oder ist das ein neues Element bei ihm?

Ich habe das immer schon gewusst. In Salzburg habe ich ihn damals als junger Kerl zum ersten Mal kennengelernt. Ich glaube, ich war 16 Jahre alt, als ich bei ihm im Büro gesessen bin und er mir auf einmal meinen Karriereweg erklärt hat. Da bin ich gerade zwischen erster und zweiter Mannschaft gependelt, und er hat mit mir so ein langfristiges Gespräch geführt – und es ist eigentlich alles wahr geworden, was er damals gesagt hat.

Detailansicht öffnen „Ich freue mich für ganz Österreich, dass er geblieben ist“: Die gemeinsame Geschichte von Konrad Laimer (links) und Ralf Rangnick ist lang, bei RB Leipzig und sogar schon in Salzburg haben sie zusammengearbeitet. (Foto: Karina Hessland/Imago)

Rangnick hat damals schon gewusst, dass Sie beide irgendwann gemeinsam versuchen, mit Österreich Europameister zu werden?

Genau das hat er damals gesagt, absolut! Ich habe immer schon gespürt, dass er das nur mit Österreich schaffen kann (lacht).

Dabei hätten Sie ihm ja auch woanders begegnen können. Herr Laimer, im Wissen, dass Sie hier mit dem Bundesadler auf dem Trikot sitzen, sei ein kurzer Ausflug zum FC Bayern erlaubt: Wie haben Sie die Situation damals Ende April wahrgenommen, als Rangnick kurz vor einem Wechsel nach München stand?

Wir Spieler haben uns damals natürlich untereinander ausgetauscht, aber ich hatte keinen Kontakt zu Ralf Rangnick persönlich diesbezüglich – weil ich ja irgendwie auf beiden Seiten involviert war. Für mich war es eine Win-win-Situation, weil er entweder da oder dort mein Trainer sein wird.

Waren Sie ein bisschen zwiegespalten, was besser wäre?

Die Entscheidung musste er für sich selbst treffen, ich war einfach glücklich, dass ich ihn nicht als Trainer verlieren würde. Ich bin aber wirklich sehr froh und freue mich da für ganz Österreich, dass er geblieben ist.

Wie nehmen Sie ihn seit der Entscheidung wahr, was waren die Folgen?

Natürlich hat das bei uns noch mal ein bisschen mehr Energie freigesetzt. Es wäre sicher schwierig geworden, wenn er beide Jobs hätte gleichzeitig machen müssen – das hat er selbst auch schon gesagt. Man ist in beiden Ämtern 24 Stunden am Tag beschäftigt, jetzt ist sein voller Fokus hier, und das wird uns helfen.

Nun, wie versprochen, zurück zum Fußball: Könnten Sie mal ein wenig anschaulich machen, was das Geheimnis des österreichischen Spielstils auf dem Platz ist? In Deutschland erinnert man sich seit dem vergangenen Herbst an das intensive Pressing.

Wir spielen nach ganz klaren Prinzipien in unserem System. Oberstes Gebot ist, dass wir alles im Anlaufverhalten immer gemeinsam machen – wenn einer nicht mitmacht, dann fällt das Ganze in sich zusammen. Wir haben diese Art zu spielen eigentlich alle in unseren Vereinen erlernt, aber haben eben jetzt einen Trainer, der in puncto Pressing der Maßstab aller Dinge war und ist, weshalb wir da alle sehr gut zueinanderpassen.

Sie spielen eine etwas andere Rolle als beim FC Bayern, wo Sie eher defensiv gebraucht wurden.

Ich habe grundsätzlich gar kein Problem, ob ich auf der Sechs, der Acht oder der Zehn spiele. Solange es das Mittelfeld ist, fühle ich mich total wohl. Aber klar: Wir sind alle Fußballer, wir wollen alle Tore schießen, also freue ich mich, wenn ich möglichst weit vorne spielen kann.

Sind Sie mit 27 auch einer der Anführer in einem recht jungen Team?

Das kommt eher durch meine Rolle. Ich habe das offensive Verteidigen meine ganze Karriere lang gespielt, ich habe das also voll verinnerlicht. Sicher bin ich daher auch ein bisschen der Lautsprecher dann, der klare Signale gibt, wann wir wo angreifen und hinlaufen.

Apropos Lautsprecher: Das österreichische Quartier liegt recht städtisch, im Grunewald am Stadtrand von Berlin – kennen Sie sich da mit ihrer ostdeutschen Vergangenheit gut aus?

In den sechs Jahren in Leipzig war ich schon das ein oder andere Mal in Berlin, das stimmt. Ich kenne mich ganz gut aus, ich habe dort zweimal den DFB-Pokal gewonnen – also weiß ich zur Not auch, wo man dort eine Party schmeißen kann. Aber ich mache mir da wenig Sorgen: Wir haben einige in der Mannschaft, die sich in Deutschland gut auskennen, sollte es was zum Feiern geben, wenn das Turnier zu Ende ist.