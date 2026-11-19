Der Bayern-Trainer ist nach seiner Hirnhautreizung mit Arm in der Schlinge zurück auf der Bank – und spricht auch über die anstehende Rückkehr seines Spielmachers. Zu Musialas Vertrag äußert sich nun auch noch Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen.

Da saß er nun, 29 Tage nach seinem letzten Auftritt auf öffentlicher Bühne war der Fußballtrainer Vincent Kompany wieder da. „So voll war’s noch nie, Vinni!“, raunte der Sportvorstand Max Eberl, der neben Kompany Platz nahm und sich zum Auftakt der Veranstaltung gleich mal aufmunternd zu ihm hinüberbeugte. Tatsächlich mussten am Donnerstagmorgen eigens Stühle aus einem Abstellraum herangetragen werden, um das kleine Pressekabuff an der Säbener Straße an seine Kapazitätsgrenzen zu bringen. 29 Tage waren vergangen ohne Wortmeldung von Kompany, in denen so viel Aufregung und Spekulationen um seinen angeblichen Gesundheitszustand getost hatten, dass man meinen konnte, der Trainer des FC Bayern sei der Papst.