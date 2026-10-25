Diese Saison hat für Vincent Kompany Anfang August mit einem Scoutingtermin in der südkoreanischen J-League begonnen. Im Trainingslager des FC Bayern besuchte er eine Partie zwischen Jeju SK und Incheon United. Gegen den Gastgeber bestritt seine Mannschaft zwei Tage später ein Freundschaftsspiel. Vorher berichtete er in einer Pressekonferenz von seinen Erkenntnissen. Er referierte über Jejus Aufbauspiel und Pressingverhalten. Kompany wollte auch vor einem Testkick, bei dem lauter Münchner Jugendspieler zum Einsatz kamen, alles tun, was möglich war.
Zusammenbruch von Vincent KompanyEin Trainer, der nicht zu bremsen ist
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Vincent Kompany bleibt nach seinem Zusammenbruch noch im Krankenhaus, sein Zustand sei „stabil“. Er soll in Ruhe genesen und nicht an die Arbeit denken, die er so exzellent wie exzessiv betrieben hat.
Von Sebastian Fischer, Freiburg im Breisgau
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