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Zusammenbruch von Vincent KompanyEin Trainer, der nicht zu bremsen ist

Lesezeit: 4 Min.

Vincent Kompany wird dem FC Bayern laut Aussage von Max Eberl wochenlang fehlen.
Vincent Kompany wird dem FC Bayern laut Aussage von Max Eberl wochenlang fehlen.
Matthias Schrader/AP Photo

Vincent Kompany bleibt nach seinem Zusammenbruch noch im Krankenhaus, sein Zustand sei „stabil“. Er soll in Ruhe genesen und nicht an die Arbeit denken, die er so exzellent wie exzessiv betrieben hat.

Von Sebastian Fischer, Freiburg im Breisgau

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Diese Saison hat für Vincent Kompany Anfang August mit einem Scoutingtermin in der südkoreanischen J-League begonnen. Im Trainingslager des FC Bayern besuchte er eine Partie zwischen Jeju SK und Incheon United. Gegen den Gastgeber bestritt seine Mannschaft zwei Tage später ein Freundschaftsspiel. Vorher berichtete er in einer Pressekonferenz von seinen Erkenntnissen. Er referierte über Jejus Aufbauspiel und Pressingverhalten. Kompany wollte auch vor einem Testkick, bei dem lauter Münchner Jugendspieler zum Einsatz kamen, alles tun, was möglich war.

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Als Kapitän gestaltete Vincent Kompany den Aufstieg von ManCity zum Milliardenprojekt mit. Als Trainer strebt er mit dem FC Burnley in die Premier League. Ein Gespräch über die Klarheit von Pep Guardiola, die Dominanz des englischen Fußballs - und eine schwierige Kindheit in Brüssel.

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