Die gute Nachricht verkündete Max Eberl gleich zu Beginn der Pressekonferenz: „Er ist stabil“, sagte der Sportvorstand des FC Bayern über Vincent Kompany . Er habe sowohl mit Kompany als auch mit dessen Frau am Abend zuvor gesprochen. Der Trainer des FC Bayern war am Freitag auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße zusammengebrochen, als er sich nach dem Training der Profis noch die Einheit der U23 anschauen wollte. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus, dort wird er nun „einige Tage bleiben“, sagte Eberl.

Einen Zeitraum für die Rückkehr des Trainers gab Eberl nicht vor, machte aber den Ernst der Lage deutlich: „Wir bauen keine Zeitkorridore auf.“ Man müsse erst einmal herausfinden, was genau passiert ist, dann, wie man es am besten behandelt, dann könne man eine Erholungszeit kalkulieren. „Die Untersuchungen im Krankenhaus haben ein Stück weit Ergebnisse gebracht“, sagte der Sportvorstand, ohne konkreter zu werden. Es bedürfe weiterer Untersuchungen. Das Wichtigste sei natürlich, dass er „gesund wird, dass er sich in Ruhe erholen kann“. Und auch dann erst wieder zurückkommen soll, wenn er sich fit fühlt. Dabei werde man „nicht von Tagen, sondern von Wochen reden, das muss uns allen klar sein“.

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Der FC Bayern steht unter Schock, ein solcher Vorfall ist auch in der langen Geschichte des Klubs noch nicht vorgekommen. Das Regionalligaspiel der U23 am Samstag gegen Vilzing wurde abgesagt, die jungen Spieler, die Zeugen des Zusammenbruchs wurden, seien verständlicherweise mitgenommen gewesen, sagte Eberl.

Kompany schleppte seit einiger Zeit eine Virusinfektion mit sich herum. Das Bundesligaspiel gegen Leipzig in der vergangenen Woche verfolgte der 40-Jährige weitgehend sitzend auf der Trainerbank, er verzichtete auf Interviews. „Es hat teilweise seine Beine beeinträchtigt, er hatte Schmerzen“, sagte sein Co-Trainer Aaron Danks am vergangenen Dienstag. Nach dem Champions-League-Spiel gegen Arsenal besuchte Kompany wieder selbst die Pressekonferenz und sagte über seinen Zustand: „Als Trainer will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf!“

Für Kompany übernimmt nun sein Trainerteam, insbesondere Aaron Danks. Der 43‑jährige Engländer saß am Samstag neben Max Eberl im Presseraum an der Säbener Straße und hatte Kompany schon vertreten, als dieser gesperrt gefehlt hatte. Er habe auch am Abend zuvor ganz kurz mit Kompany gesprochen, sagte Danks, aber nicht über Fußball. Alle sportfachlichen Fragen werde nun das Trainerteam, zu dem auch die Co-Trainer René Maric, Floribert Ngalula, Daniel Fradley, sowie Torwarttrainer Michael Rechner und Athletiktrainer Walter Gfrerer gehören, behandeln. Danks sagte, er werde auch vor dem Spiel in Freiburg am Sonntag um 17.30 Uhr jedes Gespräch über Fußball mit seinem Chef so gut es geht vermeiden. Die Erholung stehe an erster Stelle. „Sie haben alle den Geist von Vinnie in sich“, sagte Eberl über das Trainerteam, deswegen werde man mit diesem Team auch die nächsten Wochen bestreiten.

Aaron Danks wird Vincent Kompany bis auf Weiteres an der Seitenlinie vertreten. Foto: Angelika Warmuth/dpa

„Die größte Aufgabe von uns ist, ihn zu schützen, auch vor sich selber“, sagte Eberl über Kompany. Bereits seit seinem Amtsantritt in München vor etwas mehr als zwei Jahren gilt der Belgier als rastloser Arbeiter, der sich akribisch vorbereitet und eher mehr als weniger Stunden an der Säbener Straße verbringt. Auf die Frage, ob man den Trainer früher hätte bremsen müssen, sagte Eberl: „Fakt ist: Wir schützen unseren Trainer, wo wir ihn schützen können. Wir haben ihn schon zwei Tage vor dem Arsenal-Spiel zurückgehalten. Er war aber gut erholt, er fühlte sich gut, und dann ist es schwierig, ihm zu sagen: ‚Du machst das nicht.‘ Er hat auch seine eigene Stimme.“

In Freiburg wird neben den Verletzten Jamal Musiala, Luis Díaz und Min-jae Kim auch Joshua Kimmich weiter wegen eines Trauerfalls in der Familie fehlen. „Es ist gerade keine normale Phase“, sagte Eberl zur Situation beim FC Bayern. Am Nachmittag meldete sich dann auch noch Manuel Neuer wegen einer „anhaltenden Sehnenreizung im Fuß“ verletzt ab.