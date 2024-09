Kommentar von Philipp Schneider

In Theodor Fontanes sagenhaftem Spätwerk wohnt ein Major a. D. in einem Herrenhaus an einem See in der Mark Brandenburg. Und weil in dem Roman wie im richtigen Leben alles mit allem zusammenhängt, tragen der alte Dubslav sowie Haus, See und Roman denselben Namen: Stechlin. Im Innern sinnieren die Figuren über den Umbruch in ein neues Zeitalter, während draußen der See die Weltverbundenheit symbolisiert. Er hat die wundersame Eigenschaft aufzubrausen und sogar einen roten Hahn aufsteigen zu lassen, sobald irgendwo in der Welt etwas rumort und aufbricht; sei es eine soziale Revolte oder ein Vulkan.