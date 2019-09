Wenn es an einem Samstagnachmittag in der Bundesliga fünf Auswärtssiege gibt, dann darf das als Überraschung gelten. An diesem Samstag war das aber nur deshalb eine Überraschung, weil einer dieser Sieger Schalke 04 hieß. Die Auswärtssiege der Münchner, Wolfsburger, Mönchengladbacher und Leverkusener dürfte jeder Buchmacher angemessen einkalkuliert haben, das 3:1 der Schalker in Leipzig eher nicht. Schon gar nicht unter dem Umstand, dass der bisher unbesiegte Tabellenführer nach einer knappen Stunde 0:3 zurücklag.

Man muss zwar nicht in die Zeiten des Schalker Kreisels eintauchen und auch nicht in die Ära von Klaus Fischer und Rüdiger Abramczik, um eine Serie zu finden, wie sie David Wagners Team jetzt hingelegt hat, aber die letzte vergleichbare Erfolgsreihe liegt trotzdem schon lange zurück: Damals verteidigten die unerbittlichen Marcelo Bordon und Mladen Krstajic in Königsblau, vorneweg stürmten Kevin Kuranyi und Gerald Asamoah. In solchen historischen Relationen haben die neuen Verantwortlichen in Gelsenkirchen nicht gedacht, als sie auf das Startprogramm der Saison schauten. Man werde "Glück" brauchen, hieß es aus der Führungsetage mit besorgtem Unterton. Sportvorstand Jochen Schneider, der technische Direktor Michael Reschke und Trainer David Wagner waren sich klar darüber, dass sie ein Projekt übernommen hatten, das scheitern könnte. Nicht, weil Schalke eine schlechte Fußballmannschaft unterhält, sondern weil diese Mannschaft, so wurde befürchtet, den Ballast der schlechten Vorsaison mitnehmen könnte. Der Klub und sein Publikum neigen traditionell zum Drama und zum Pessimismus, eine Eigenheit, die ebenfalls als Risikofaktor eingeschätzt wurde.

Anzeichen einer traumatischen Belastung sind aber auch unter der Lupe nicht zu erkennen. Es ist die gleiche Mannschaft, aber es ist ein anderer Fußball. Spieler wie Omar Mascarell, Amine Harit, Benjamin Stambouli oder Salif Sané spielen jetzt wieder auf der Höhe ihres Könnens, und dieses erweist sich auch im Duell mit einem Spitzenteam wie RB Leipzig als konkurrenzfähig. David Wagner hat nicht viel Zeit gehabt, um sein Team nach dem Totalabsturz der Vorsaison in Form zu bringen, er hat sie offenbar gut genutzt. Schalke spielt jetzt einen Fußball, der den Gegner fordert und überrascht, das System verlangt Intensität und hohen Einsatz, es lässt aber auch Raum für Kreativität und fußballerische Passagen. In Leipzig überraschte der Trainer mit einer strategischen Formation, die sein Kollege Julian Nagelsmann offenbar nicht erwartet hatte. Der Kniff, den Stammspieler Daniel Caligiuri auf die Bank zu setzen und den schnellen Stürmer Rabbi Matondo in die erste Elf zu nehmen, erwies sich als Coup.

Das alles ist natürlich sehr erfreulich für die neuen Schalker Verantwortlichen, allerdings haben sie jetzt das Problem, den unvermeidlichen Hype auffangen zu müssen, der ungeachtet der noch blutjungen Saison unvermeidlich hereinbrechen wird. Es ist aber ein angenehmeres Problem als das, das ihre Kollegen im vorigen Jahr moderieren mussten: Da war Schalke am sechsten Spieltag der erste Sieg geglückt.