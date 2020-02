Der Hamburger SV hat dem deutschen Fußball am Samstag einen Gefallen getan, und das hatte nichts mit dem 2:0 gegen den Karlsruher SC zu tun. Der dritte Sieg in der dritten Begegnung 2020 hilft dem Klub zwar beim Verfolgen des Ziels, in die erste Liga zurückzukehren. Und es wäre natürlich auch schön für jeden unparteiischen Zuschauer, sollte es von der kommenden Saison an wieder die in den vergangenen Jahren liebgewonnen Katastrophengeschichten vom Hamburger Abstiegskampf in der Bundesliga geben. Am Samstag ging es allerdings um das, was vor dem Spiel geschah; wozu Hamburgs Kapitän Rick van Drongelen später sagte: "Das war schön anzuschauen. Das gehört zum Fußball dazu."

Der HSV hatte für das Einlaufen der Mannschaften gemeinsam mit Ultras den ersten kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik in einem deutschen Fußball-Stadion organisiert. Zehn Fans zündeten also vor der Nordtribüne unter Aufsicht zehn Rauchtöpfe, es gab blauen und weißen Qualm und im Stadion keinen Protest dagegen. Die Aktion war lange geplant und vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Ausnahme genehmigt geworden. In der Diskussion im Voraus war die Bewertung auch davon abhängig gemacht worden, wie die andere Fans reagieren würden.

Nicht Pyrotechnik solle hinterfragt werden, sondern der Umgang des DFB mit der Thematik

Die Debatte über Pyrotechnik in deutschen Fußballstadien - ob sie gefährlich ist oder Teil der Fußballkultur, ob sie vom Verband zu hoch bestraft wird oder immer noch zu unwirksam - drohte zu einer ewigen Debatte zu werden, ohne jeglichen Fortschritt, ohne jeglichen Lösungsansatz. Die Debatte ist so alt (daran erinnerte nun noch mal das Magazin 11 Freunde mit einem Text aus dem Archiv), dass auf dem fürs Brennen berühmten Kaiserslauterer Betzenberg im September des Jahres 2000 die Fans Unterschriften sammelten, als die Bengalos, zuvor hie und da auch mal von Vereinsseite kultiviert, aus dem Stadion verbannt werden sollten. Der 1. FC Kaiserslautern reagierte damals, indem er rote Strahler unter dem Dach installierte und mobile Nebelmaschinen vor die Tribüne fuhr, was eher nicht so gut ankam: Sie wurden "Rheumalampen" genannt und wieder abgeschafft.

"Wir müssen akzeptieren, dass wir durch diese Urteile die Missstände nicht beseitigen können", so lautete zuletzt am Rande der Verkündung von Strafen gegen den HSV und St. Pauli wegen des Einsatzes von Pyrotechnik im Hamburger Derby ein jüngerer Debattenbeitrag des DFB-Richters Hans E. Lorenz. Auf der anderen Seite erklärten die HSV-Ultras, die das legale Abbrennen am Samstag mit initiierten, vorher ihre Position: Nicht Pyrotechnik solle hinterfragt werden, sondern der Umgang des DFB mit der Thematik und die "willkürliche" Verteilung der Strafen durch den Verband. Die Aktion am Samstag sollte den Fans zufolge der "Kriminalisierung von Pyrotechnik" entgegenwirken.

Damit die Aktion nachhaltig etwas bringt, müssten weitere Vereine folgen

Nun waren die blauen und weißen Rauchwolken im Volksparkstadion am Samstag weder sonderlich eindrucksvoll, noch die Lösung des Problems. "Es würde mich wundern, wenn das der Schlüssel wäre, den Frieden mit den aktiven Fans herzustellen", sagte unter der Woche Sig Zelt vom Bündnis ProFans der Deutschen Presse-Agentur. Damit die Aktion nachhaltig etwas bringt, müssten natürlich weitere Vereine folgen und vor allem die Fans, auf die ihre Klubs zugehen, tatsächlich häufiger darauf verzichten, spontan und im Block Feuerwerk abzubrennen - so wie die Fans von Borussia Dortmund es später am Samstag in Leverkusen taten.

Doch richtig war die Aktion in Hamburg aus einem anderen Grund: Es ist ein Alleinstellungsmerkmal des deutschen Fußballs, dass in den meisten Profiklubs die Mitglieder noch mitbestimmen können. Sogenannte aktive Fans, die sich um Choreografien bemühen, sind sicher eine relevante Gruppe unter den Mitgliedern. Ihnen wurde nun ein Weg aufgezeigt, wie ein für Fans relevantes Problem gelöst werden könnte.