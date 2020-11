Streichung droht

Innerhalb des Deutschen Olymischen Sportbundes (DOSB) droht dem gerade in Pandemiezeiten so wichtigen Bereich Sportentwicklung eine formale Abwertung. Ende November scheidet das bisher für dieses Thema zuständige Vorstandsmitglied Karin Fehres aus, und der Verband lässt ausdrücklich offen, ob er den Posten noch einmal besetzt. Auf Anfrage verwies der DOSB nur darauf, dass er gerade "einen intensiven Organisationsentwicklungsprozess des Geschäftsbereichs Sportentwicklung" durchführe, "in dem Aufgaben, Inhalte und Themen einer kritischen Analyse sowie einer Optimierung unterzogen werden" und in den auch die Mitgliedsorganisationen einbezogen seien. Auf Basis dieser Ergebnisse werde "über die zukünftige strukturelle Aufstellung und damit auch über die Frage einer möglichen Nachbesetzung entschieden". Zum Thema Sportentwicklung gehören all die Aufgabenfelder, die nicht ins Ressort Leistungssport fallen; die Rahmenbedingungen für die vielen Vereine im Land ebenso wie etwa Fragen von Nachhaltigkeit und Integration. Fehres war seit der Gründung des DOSB 2006 für diesen Themenkomplex zuständig, zunächst als Direktorin, seit einer Strukturreform als Mitglied des Vorstandes. Diesen Vorstand leitet seit 2019 Veronika Rücker, zudem gehören ihm noch Dirk Schimmelpfennig (Leistungssport), Thomas Arnold (Finanzen) und Christina Gassner (Sportjugend) an. Obwohl der Vorstandsposten möglicherweise gestrichen werden könnte, erklärt der DOSB, dass die Sportentwicklung "gerade auch durch die vielfältigen coronabedingten Auswirkungen auf die Vereine und Verbände in den nächsten Jahren einen zentralen Schwerpunkt in der Arbeit des DOSB bilden" werde. Johannes Aumüller