18. Dezember 2018 Kommentar Sternzeichen: Marienkäfer

Viele Karrieren im Fußball enden, bevor sie überhaupt beginnen können, an banaler körperlicher Unterlegenheit. Der Fußball betrügt sich selbst.

Von Dirk Gieselmann

Wenn ein Löwe in meiner Abwehr spielt", sprach einst der französische Nationaltrainer Raymond Domenech, "halte ich bei jeder Ballberührung die Luft an." Wer würde das nicht tun angesichts eines Raubtiers auf dem Platz? Was, wenn ein Angreifer gefressen wird? Doch Domenech, in Fachkreisen "Astro-Ray" genannt, spielte aufs Sternzeichen an: Löwen hielt er für unberechenbar, erst recht als Verteidiger. Spätestens seit dieser wunderliche Herr mit seinen an Horoskopen ausgerichteten Teams Les Bleus bei der WM 2010 in den Untergang manövrierte, sollte allen klar sein: Astrologie ist Mumpitz. Zumal im Fußball.

Doch es gibt sie immer noch, die Anhänger der Sternendeuterei. Gerade kursiert eine Pressemitteilung, in der ein Wettanbieter absondert: "Im Herbst geborene Kinder haben die schlechtesten Aussichten, Fußballprofi in der Bundesliga zu werden. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, welche die Kader der 18 Vereine untersucht hat. Demnach sind nur 4,6 Prozent der Spieler im Tierkreiszeichen des Schützen geboren, gefolgt von je 6,3 Prozent Skorpionen und Waagen."

Nun könnte man diese Mitteilung getrost zu all den anderen schieben, die einem täglich um die Ohren fliegen: in den Papierkorb. Schützen! Skorpione! Waagen! Krypto-mythologischer Quatsch.

Doch auch wenn die Falschen es mit den falschen Worten sagen, so treffen sie zufällig das Richtige. "Im Herbst geborene Kinder" haben es tatsächlich schwerer, im Fußball mitzuhalten. Nicht weil sie als Schützen, Skorpione oder Waagen charakterlich ungeeignet wären. Sondern schlichtweg, weil sie kleiner sind und schwächer als die anderen. Zwischen einem im Januar und einem im Dezember geborenen Kind liegt fast ein Jahr Entwicklung. Trotzdem finden sie sich in einer Altersgruppe wieder, vom Verband einsortiert in dieselbe G-Jugend. Mit der Folge, dass der Jüngere in jedem Vergleich unterliegt, im Sprint, im Zweikampf, im Kopfballduell - und sogar in der Einstellung zum Spiel selbst: Es ist ihm noch nicht so wichtig wie dem Älteren, den Sieg davonzutragen. Verlieren wir halt, denkt der Knirps: Hauptsache, es gibt Pfannkuchen zum Abendessen.

Schmächtige Fünfjährige inmitten von robusten Sechsjährigen sehen drollig aus. Wie Marienkäfer liegen sie oft auf dem Rücken, zappeln mit den Beinen und ernten dafür noch Komplimente: "Der Kleine! Wie süß!" Doch das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele von ihnen recht erfolglos sind - und es bleiben. So wie sie eben auch die Kleinsten bleiben, in der F-, E-, D-Jugend und fürderhin. Irgendwann purzeln sie durchs Raster. Werden aussortiert von Trainern, denen es nicht um den Spaß am Spiel geht, sondern um den Triumph in der Kreisklasse. Oder sie sortieren sich selbst aus, weil sie keine Lust mehr haben, im Training überrannt zu werden und ihre Samstage auf der Ersatzbank zu verbringen.

So scheitern viele Karrieren, bevor sie überhaupt beginnen können, an banaler körperlicher Unterlegenheit. Und so betrügt der Fußball sich selbst um ein Viertel seines Nachwuchses, Jahrgang für Jahrgang. Erstaunlich, dass die Funktionäre das noch nicht erkannt haben. Vielleicht suchen sie ja in den Horoskopen nach den Ursachen.