DFL-Entscheid im Polizeikostenstreit

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss die Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Risikospielen alleine tragen. Die anderen deutschen Profiklubs lehnten bei ihrer Versammlung am Dienstag in Neu-Isenburg eine solidarische Beteiligung an den Auslagen ab. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte im September die Gebührenbescheide des Landes Bremen für vier Werder-Partien in Höhe von 1,17 Millionen Euro mit großem Widerwillen beglichen. Drei weitere Bescheide in Höhe von 1,12 Millionen Euro sind bereits in Arbeit. Bremen kündigte daraufhin rechtliche Schritte gegen den Beschluss an: "Um die Interessen von Werder zu vertreten, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Rechtsweg zu beschreiten. Wir hätten diese Situation gerne vermieden. Aber wir müssen alles dafür tun, dass der Schaden, den das Land Bremen uns aufbürdet, so gering wie möglich ausfällt", erklärte Werder-Boss Klaus Filbry.

Das Land Bremen hatte 2015 begonnen, Gebühren für den erhöhten Polizeieinsatz bei Risikospielen zu verlangen. Dass diese Praxis rechtens ist, hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Ende März festgestellt. Deshalb denken andere Bundesländer darüber nach, dem Beispiel Bremens zu folgen. Ab Mittwoch treffen sich die Innenminister in Lübeck. Bisher erklärte nur Rheinland-Pfalz, dem Bremer Kurs zu folgen. Die Innenminister der beiden Länder fordern eine Fonds-Lösung, die die Profiklubs aber ablehnen, weil sie nicht für die Problemfans ihrer Konkurrenten verantwortlich sein wollen. sid