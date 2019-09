Mäßig begeistert: Volleyballtrainer Giovanni Guidetti gewinnt mit der Türkei seine vierte EM-Silbermedaille in acht Jahren. Oder spielt er in Gedanken schon das nächste, hoffentlich siegreiche Finale durch?

Der Volleyball-Trainer Giovanni Guidetti verzweifelt an seinem Projekt Titelgewinn: In Ankara verliert er zum vierten Mal in diesem Jahrzehnt mit einer Frauen-Mannschaft das EM-Endspiel.

Unter den Sportfilmen zählt "Projekt Gold" zu den Lieblingen des Volleyballtrainers Giovanni Guidetti. An der Dokumentation über den Weltmeistertitel der deutschen Handballer im Jahr 2007 schätzt der 46 Jahre alte Italiener die zahlreichen Wendungen: Auftaktsieg, Rückschlag, Zweifel, Druck, Wille und Happy End. In diesem Film, hat er einmal gesagt, stecke wirklich alles - vor allem natürlich, dass die Protagonisten am Ende Gold gewinnen.

Gold war auch Guidettis Ziel, als er in den vergangenen neun Jahren als Cheftrainer mit drei unterschiedlichen Nationen an fünf Europameisterschaften der Volleyballerinnen teilnahm. Fünf Mal führte er seine Mannschaften ins Halbfinale, vier Mal ins Endspiel, aber Gold blieb ihm stets verwehrt. Zuletzt am Sonntagabend, als er die türkische Mannschaft vor heimischem Publikum in Ankara durchs Endspiel gegen den Titelverteidiger Serbien leitete. Im Tie Break führten seine Türkinnen schon 9:6, ehe eine Aufschlagserie der Serbin Bianka Busa alles zunichte machte. Nach ihren fünf Aufschlägen lagen die Türkinnen plötzlich 9:11 hinten. Sie verloren den Tie Break mit 13:15 und damit auch den Titel.

Vielleicht schaut sich Guidetti, der von 2006 bis 2015 Bundestrainer der deutschen Volleyballerinnen war, den Handballfilm jetzt gar nicht mehr gerne an, denn an so einem Gold-Projekt kann man ja auch verzweifeln. Guidettis persönliche EM-Bilanz schaut nun folgendermaßen aus: 2011 Silber mit Deutschland, 2013 Silber mit Deutschland, 2015 Silber mit den Niederlanden, 2017 Bronze mit der Türkei, 2019 Silber mit der Türkei. Guidetti nahm sein silbriges Schicksal am Sonntagabend gleichwohl tapfer auf. Man habe das Beste gegeben, für viele seiner junge Spielerinnen sei es eben das erste Endspiel gewesen. Er klang so, als wolle er in zwei Jahren sein nächstes, sein sechstes "Projekt Gold" angehen.

Zuvor werden sich aber noch seine Zukunft und Vergangenheit begegnen. Im Januar versuchen sowohl Guidettis Türkinnen als auch die deutschen und niederländischen Volleyballerinnen, beim europäischen Qualifikationsturnier ultimativ das Ticket für Olympia 2020 in Tokio zu lösen. Acht Nationen spielen dann um einen einzigen Startplatz. Es geht also nicht um Medaillen, es geht um etwas viel Wichtigeres: Olympia. Vielleicht hilft das Guidetti ja dabei, doch noch das letzte Kapitel seines eigenen Films zu vollenden: den Part mit dem Happy End.