22. August 2018, 18:53 Uhr Kommentar Selbst schuld

Zur Reform des Leistungssports gehört maßgeblich die Potas-Evaluierung. Potas steht für Potenzialanalysesystem. Seit dem Frühjahr wurden 36 Disziplinen der sieben Wintersportarten in einem komplizierten Verfahren auf ihre Effizienz und ihr Medaillenpotenzial untersucht. Zwischen dem 15. März und 22. Mai mussten die Verbände zahlreiche Angaben machen, es folgte eine Anhörung. Schließlich wurden alle Disziplinen in eine von drei Fördergruppen (Cluster) eingeteilt. Disziplinen mit hohen Medaillenchancen landen in Cluster eins und sollen eine hohe Förderung bekommen. Cluster zwei bekommt teilweise Förderung, Disziplinen aus Cluster drei mit wenig oder keinem Potenzial dürfen gemäß Konzept "grundsätzlich nicht mit einer dauerhaften Spitzensportförderung rechnen". Das Potas-Ergebnis ist die Basis für die Strukturgespräche und die Förderkommission von DOSB und Innenministerium, die - wohl Ende September - final über die Förderung entscheiden.

Die strenge Potas-Analyse der Sportreform kann man ungerecht finden. Der deutsche Sport aber hat ihr einst für mehr Mittel zugestimmt.

Von Johannes Aumüller

Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als hätten die Denker vom Curling und die Geschwindigkeitsliebhaber vom Short Track außer dem eisigen Untergrund nichts miteinander zu tun. Aber auf den zweiten Blick tun sich aus deutscher Sicht doch Parallelen auf. Es sind Sportarten, die hierzulande über vier Jahre in der Nische stecken, ehe sie zu Olympischen Spielen stets ihre besonderen Liebhaberkreise finden; die in Deutschland kaum jemand betreibt und in denen die besten Deutschen von der Weltspitze gerade ein gutes Stück entfernt sind; und die vom neuen sportpolitischen Schreckgespenst namens "Potas" schlechte Bewertungen bekamen und nun um ihre finanzielle Förderung und damit um ihre Existenz bangen müssen.

Nun ist die Frage: Ist das richtig so? Man muss es so sehen: Es ist das, was der deutsche Sport selbst gewollt hat.

Es ist wichtig, noch einmal an den Anfang der sogenannten Leistungssportreform zu blicken. Da stand eine völlig nachvollziehbare Rüge des Bundesrechnungshofes, weil die gewaltigen Fördergelder des Bundesinnenministeriums (BMI), die inzwischen 190 Millionen Euro betragen, nach undurchsichtigen Kriterien an die Verbände flossen. Daraufhin trieb das BMI eine Reform voran, die zwei Dinge beinhaltet: die Einführung des Potas-Gremiums, das anhand zahlreicher Kriterien Verbände objektiv bewerten soll. Und den Ansatz, dass künftig Disziplinen mit viel Medaillenpotenzial auch viel Geld bekommen und die Disziplinen ohne Medaillenpotenzial quasi nichts mehr.

Man kann diesen Ansatz kritisieren, und man kann auch Potas und seine Attribute kritisieren, aber entscheidend ist: Der deutsche Sport stimmte dem zu, weil er sich davon eine allgemeine Erhöhung der Mittel versprach.

Gemäß des abgesegneten Konzeptes können Curler und Short Track nun nur noch mit minimaler Förderung rechnen. Und die populären Biathleten etwa, die in der mittleren von drei Potas-Gruppen landeten, dürften nun eigentlich deutlich weniger Förderwünsche erfüllt bekommen als etwa Rodler oder andere Sportarten aus der ersten Potas-Gruppe.

Doch kommt das jetzt auch so? Formal entscheiden die Fördergespräche zwischen DOSB und BMI, wie viel Geld eine jede Disziplin erhält. Der Sport tut immer stärker so, als sei die Potas-Wertung nicht so wichtig. Womöglich bekommt er durch die neue BMI-Führung auch noch Unterstützung darin. Wenn aber Potas nicht mehr sein soll als eine bessere Excel-Tabelle, ist die Frage, warum es ein für die Verbände so aufwendiges und Dreiviertel Million Euro teures Verfahren überhaupt braucht. Und dann ist in Erinnerung an den Ausgangspunkt der Reform die Frage, was der Bundesrechnungshof und die Haushälter des Parlamentes dazu sagen. Denn von Sportförderung anhand objektiver Kriterien kann so nur noch bedingt die Rede sein.