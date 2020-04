Hayley Wickenheiser forderte früh die Olympia-Absage. Lob gibt es nur in der realen Welt, nicht in der olympischen.

Hayley Wickenheiser, 41, hat die Lage gut einschätzen können, als sie das wochenlange Festhalten des Internationalen Olympischen Komitees an dem Plan, die Tokio-Spiele - trotz Corona - im Sommer 2020 auszutragen, "verantwortungslos" und "unsensibel" nannte. Das war am 17. März, und die Covid-19-Pandemie war der ehemaligen Eishockey-Nationalspielerin Wickenheiser da schon ziemlich nahe gekommen.

An der University of Calgary ist Wickenheiser im letzten Jahr ihres Medizinstudiums, sie absolviert es in der Notfallmedizin eines Krankenhauses in Toronto. Mitte März also sah Wickenheiser, wie die Covid-Patienten einer nach dem anderen "durch die Tür geschoben wurden" - so hat sie die Ereignisse nun im Gespräch mit dem Fachportal insidethegames rekonstruiert. Wickenheiser war Teil eines Gesundheitssystems geworden, das binnen Tagen in den Ausnahmezustand glitt. Sie sprach im Hospital mit 15 Kolleginnen und Kollegen über die Frage: Können in diesem Sommer Olympische Spiele stattfinden? Sie bekam 15 Mal dieselbe Antwort: "Das ist verrückt! Keine Chance!" Mitte März, als IOC-Präsident Thomas Bach noch in skurrilen Interviews seiner Zuversicht Ausdruck verlieh, man werde die Spiele im Juli 2020 "zum Erfolg führen", sah Haley Wickenheiser einen 40-jährigen Piloten, "eine an sich gesunde Person", die intubiert werden musste.

"Da sagte ich, was ich sagte."

"Verantwortungslos" und "unsensibel": Auch wegen des öffentlichen Drucks ehemaliger und aktiver Sportler, wegen Boykott-Drohungen mehrerer Olympia-Komitees und nach Kritik aus aller Welt mussten die Organisatoren in Japan und die Ringe-Vermarkter in Lausanne ihr Vorhaben, die Spiele diesen Sommer irgendwie durchzubringen, Ende März fallenlassen. Bach schallt seither der Vorwurf des Führungsversagens entgegen, Japans Premier Shinzo Abe muss sich angesichts abrupt steigender Infektionszahlen den Vorwurf anhören, er habe die Lage in seinem Land mit Zahlentricks schönrechnen lassen, um am geplanten Olympiatermin festhalten zu können. Hayley Wickenheiser hat Recht behalten. Anerkennung darf sie dafür aber nur in der realen Welt erwarten, nicht in der olympischen.

Kurz nach der Kritik kam eine Nachricht: Sich äußern, ohne das IOC vorher zu fragen, sei "schade"

Wickenheiser ist viermalige Olympiasiegerin. Bei den Spielen 2010 in Vancouver sprach sie den Eid, 2014 in Sotschi trug sie die kanadische Fahne. Viele halten sie für die beste Eishockeyspielerin der Geschichte. Fünf Universitäten haben ihr die Ehrendoktorwürde verliehen. Sie engagiert sich für Entwicklungshilfeprojekte und das Recht benachteiligter Kinder auf Sport. Es sind Persönlichkeiten wie Wickenheiser, mit deren Mitarbeit in der hauseigenen Athletenkommission sich das IOC gerne schmückt. Außer natürlich, sie nehmen sich die Freiheit heraus, selbständig zu denken. Dann wird's schnell ungemütlich.

Keine 24 Stunden nach ihrer Kritik habe sie eine Nachricht erhalten, erzählte Wickenheiser insidethegames: Es sei "schade, dass ich mich geäußert habe, ohne vorher das IOC zu fragen", stand da drin. Aber so laufe es oft: "Sie versuchen, die Kontrolle über die Botschaft zu behalten (...), aber eine demokratisch gewählte Organisation wie das IOC sollte nicht ihre Mitglieder zensieren, vor allem nicht in Zeiten wie diesen."

Die Geschichte vom Maulkorb steht in scharfem Kontrast zu jener Sichtweise, die Thomas Bach gerade in der Welt am Sonntag zum Besten gab: dass der Prozess, die Spiele um ein Jahr zu verschieben, zügig und in großer Einigkeit abgelaufen sei, auch mit den Athletenvertretern, und wer etwas anderes behaupte, verbreite "Verschwörungstheorien".

Wie sich diese olympische Einigkeit anfühlt, darüber kann auch Claudia Bokel erzählen: Die ehemalige Fechterin und spätere IOC-Athletensprecherin war 2016 für einen Komplett-Bann Russlands als Reaktion auf den Staatsdoping-Skandal, und sie wagte es, dazu ein Meinungsbild unter Olympia-Teilnehmern einzuholen - unabhängig vom IOC! Jahre später schilderte sie auf einer Konferenz, wie sie deshalb unter Druck gesetzt wurde. Unter anderem erreichten sie Briefe mehrerer Athleten, die exakt die Russland-freundliche IOC-Linie stützten. Bestimmt nur Zufall, dass viele von ihnen kurz darauf in die Athletenkommission gewählt werden wollten? Nicht nur die Deutsche Britta Heidemann plappert dort heute ziemlich genau das nach, was in den IOC-Sprachregelungen steht.

Claudia Bokel hingegen ist wieder raus aus dem IOC, sie ist nun die respektierte Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes. Und es ist keine allzu gewagte Prognose, dass auch Hayley Wickenheisers Tage im Olymp gezählt sind. Sie wird es verkraften. Gerade hat sie mit Mitstreitern eine Initiative gestartet, die Masken und medizinisches Gerät von Spendern einsammelt und an bedürftige Institutionen verteilt. Wohl dem, der eine Berufung jenseits der olympischen Blase hat, wo die Gedanken noch frei sein dürfen.