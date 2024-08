Kommentar von Sebastian Winter

Der Kanute Max Rendschmidt und die Triathletin Laura Lindemann tragen am Sonntagabend bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele die deutsche Fahne. Eine hervorragende Wahl ist das, schließlich fischte die Mixed-Staffel um Lindemann am Montag Gold aus der Seine, Rendschmidt wurde mit dem Kajak-Vierer am Donnerstag Erster – und ist mit viermal Olympiagold in seiner Karriere ohnehin einer der erfolgreichsten deutschen Athleten.