Von Anna Dreher

Bislang hat David Wagner, Achim Beierlorzer, Michael Schiele und Boris Schommers vor allem ihre Leidenschaft verbunden, Fußballmannschaften so auf den nächsten Gegner vorzubereiten, dass ihr Klub möglichst oft gewinnt. Weil das zuletzt aber keinem der Vier mehr gelang, eint sie nun eine Beschreibung der unbeliebten Art. Trainer, die noch vor der ersten Partie einer neuen Saison zu Ex-Trainern wurden, gab es schon. Aber zwei Entlassungen nach dem zweiten Spieltag, das gab es in der Bundesliga noch nie: Wagner verlor seinen Posten bei Schalke 04 am Sonntag, Beierlorzer folgte bei Mainz 05 einen Tag später. Dieses Novum wurde prompt ergänzt von Personalien aus der zweiten und dritten Liga: Am Dienstag entließen erst die Würzburger Kickers Schiele, dann die Kaiserslauterer Schommers.

Der alte Reflex - es läuft nicht rund, also muss der Coach gehen - in besonders schneller Ausführung? Drei dieser Blitz-Entlassungen lassen sich sportlich erklären. Wagner verantwortete schon in der Rückrunde Schalkes spielerischen Niedergang, zwei Niederlagen nun zum Auftakt machten die Hoffnung auf eine Wende mit ihm endgültig zunichte. Beierlorzer hatte es nach der Suspendierung von Adam Szalai mit einer streikenden Mannschaft zu tun, null Punkte auf dem Konto belasteten ihn zusätzlich. Und der FCK sah nach dem 0:3 bei Türkgücü München auch keinen anderen Weg als die Trennung von Schommers, nachdem bereits vergangene Saison die Konstanz fehlte.

In Würzburg aber steht Schiele für Erfolg - und für den Aufstieg. Wobei sich einer bisweilen mit einem Bekenntnis auffällig zurückhielt, nicht zuletzt, als es um Schieles Vertragsverlängerung ging: Felix Magath, Fußballchef des Kickers-Investors. Dass Schiele nun nach einer vergleichsweise minimalistischen Durststrecke bei der Orientierung in einer höheren Klasse das Vertrauen so schnell entzogen wird, lässt vermuten: Eine echte Chance sollte er gar nicht erst erhalten. Der Fall Schiele ist gesondert zu betrachten, er ist die gezinkte Karte im Entlassungs-Quartett. Und er erzählt doch dieselbe Geschichte: Auf dem wackeligsten Stuhl sitzt stets der Trainer.