Die Lage des VfB Stuttgart wird immer bedrohlicher. Die allgemeine Unterlegenheit hat tiefere Gründe: Seit Jahren sind die VfB-Coaches mehr mit Rettung beschäftigt als mit systematischem Training.

Von Martin Schneider

Der VfB Stuttgart muss noch vier Partien in der regulären Bundesliga-Saison spielen. Gegen Gladbach, Berlin, Wolfsburg und Schalke sind noch zwölf Punkte zu holen. Schalke, der Gegner am 34. Spieltag, liegt sechs Zähler vor dem VfB, und weil Stuttgart sich das Torverhältnis beim 0:6 in Augsburg nun komplett zerschießen hat lassen, dürfen die Stuttgarter von diesen vier Spielen maximal eins verlieren. Man kann sich angesichts der streikartigen Zustände beim jüngsten Auftritt kaum vorstellen, wie das zu schaffen sein soll, aber die Überlegung ist ohnehin hinfällig. Sollte Schalke noch ein Spiel gewinnen, zum Beispiel am 32. Spieltag zu Hause gegen die nun quasi geretteten Augsburger, dann reichen den Stuttgartern auch drei Siege nicht mehr.

Realistisch betrachtet geht es für den VfB ab jetzt also um zwei Ziele. Vor dem 1. FC Nürnberg bleiben, also nicht direkt absteigen - und, wenn das klappt, in der Relegation den direkten Abstieg verhindern.

Ein Sieg in 15 Spielen - Weinzierl blickt auf eine verheerende Bilanz

Markus Weinzierl wird diese beiden Aufgaben nicht mehr in Angriff nehmen. Auch wenn man berücksichtigt, dass er den Verein in einer schwierigen Situation übernommen hat, ist ein Sieg in 15 Spielen eine verheerende Bilanz. Er selbst gab zu, er habe keine Argumente für sich gesammelt. Sportvorstand Thomas Hitzlsperger sagte, das Ergebnis sei "zu krass", und man müsse alles hinterfragen, was die übliche Chiffre ist für "Wir beraten über die Entlassung des Trainers". Noch am Abend wurde Weinzierl entlassen und setzte eine kuriose Reihe fort. Die VfB-Trainer Bruno Labbadia, Armin Veh und Alexander Zorniger mussten nach Niederlagen gegen das von Weinzierl trainierte Augsburg gehen, nun erwischte es ihn selbst.

Doch diese Statistik offenbart bei genauem Hinsehen auch ein paar wunde Punkte beim VfB. Denn sie halten sich in Schwaben offenbar immer noch für ein bissl größer als die bayerischen Schwaben. Eine Niederlage gegen das "kleine" FC Augsburg - die darf sich ein Trainer des großen VfB nicht erlauben, so die Hybris am Neckar. Dabei stand der FC Augsburg in den vergangenen Jahren einmal im Europapokal und der VfB Stuttgart einmal in der zweiten Liga.

Neben etlichen Trainerwechseln gab es viele Rochaden in der VfB-Führung

Das nächste Problem liegt in der Trainerliste des VfB. Denn seit Labbadia 2013 den Klub nach fast drei Jahren verlassen musste, trainieren ihn sehr viele Trainer des Typs "Feuerwehr-Mann". Um das zu veranschaulichen, hier die VfB-Trainer nach Labbadia (n.L.) mit Kennzeichnung T für "als Trainer geholt" und F für "als Feuerwehrmann geholt": Thomas Schneider (T), Huub Stevens (F), Armin Veh (T), Huub Stevens (F), Alexander Zorniger (T), Jürgen Kramny (F, weil niemand bestreiten wird, dass es nach Zornigers Wirken einiges zu löschen gab), Jos Lukukay (F, weil Zweitliga-Aufstiegsspezialist), Hannes Wolf (T), Tayfun Korkut (F), Markus Weinzierl (F).

Das ergibt ein F:T-Verhältnis von 6:4, was wiederum bedeutet, dass seit August 2013 mehr Leute damit beschäftigt waren, den VfB Stuttgart zu retten, als ihn zu trainieren. Angesichts dessen erscheint die aktuelle Situation gar nicht mehr so unerklärlich, vor allem, wenn man die Rochaden auf diversen Führungs- und Unterführungspositionen noch gar nicht berücksichtigt hat.

Aktuell ist Thomas Hitzlsperger der Mann, auf den es ankommt. Für ihn spricht, dass er mit dieser Feuerwehrmann-Inflation nichts zu tun hat, weil er noch nicht so lange im Amt ist und als einziger so etwas wie Kredit beim Anhang hat. Aber, und das ist die Ironie der Geschichte: Hitzlspergers wichtigste Aufgabe ist es jetzt, den richtigen Feuerwehrmann für die letzten vier bis sechs Spiele zu finden.