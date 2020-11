Von Klaus Hoeltzenbein

So mancher mag belächeln, verurteilen, verdammen, dass da in Dunkeldeutschland noch hier und dort ein Flutlicht brennt. Aber dies ist auch ein sozialer Faktor, der einen Hauch von Normalität durch den trüben November tragen wird, in dem alle wieder sehr viel zu Hause bleiben sollen. Man könnte deshalb kurz auf den verwegenen Gedanken kommen, für diesen Herbstmonat möge die Regierung doch bitte einen letzten Euro ziehen, um die Champions League aus dem Bezahlfernsehen rauszukaufen und ins frei empfangbare Programm zu überführen. Oder die Krankenkassen machen mit und akzeptieren bei attestierter Übellaune eine Dosis Fußball auf Rezept.

Gedankenspiele. Natürlich wird dies alles nicht passieren, aber ein bisschen davon war bekanntlich schon mal da. Mitte Mai, kurz nach dem Lockdown, war die Wiederaufnahme des Ballbetriebs an zwei Spieltagen zumindest in der Bundesliga-Konferenz live zu sehen, via Nachrichtenkanal Sky News wurden sie am Samstagnachmittag freigeschaltet. Und jetzt steht ja in wenigen Tagen - Trommelwirbel! - sogar etwas wirklich Großes an, kaum jemand wird's überhaupt wissen, wer hat denn bei all den Ablenkungen (Trump?) und Ängsten (Grippe?) seinen Fußball-Terminplan noch im Griff?

Für alle, die es nicht auf dem Radar haben: Am kommenden Samstag, 18.30 Uhr, ist Spitzenspiel. Und als hätte ein unheimlicher Dramaturg an dem Ding gedreht, passt alles auf den Stichtag. Leipzig, der bisherige Tabellenführer, hat brav mit einem 0:1 in Mönchengladbach abgedankt, sodass der FC Bayern (2:1 in Köln) und Borussia Dortmund (2:0 in Bielefeld) synchron und punktgleich übernehmen konnten. Würde man einen Werbefilm zu diesem Klassiker drehen, so sollte man drei Fakten besser verschweigen: 1.) Die Tatsache, dass der Heimvorteil, der dem BVB zugeteilt ist, in einem Stadion ohne Publikum nahezu nix mehr wert ist. 2.) Dass die Bayern es sich am Wochenende leisteten, ihren Torjäger Robert Lewandowski erst gar nicht mit nach Köln zu nehmen, um ihn für Wichtigeres zu schonen. Und 3.), dass derjenige Dortmunder, dem die Bewachung Lewandowskis obliegen soll, Verteidiger Mats Hummels, nach den zwei von ihm erzielten Toren in Bielefeld vorzeitig mit defektem Oberschenkel raushumpelte. Offen ist, wann er fit zurückkehren kann.

Spezielle Personalien wie diese werden nur noch vor den ganz großen Duellen diskutiert. Mehr lässt der Akkord-Fußball der Gegenwart nicht zu. Wer spielt? Wer fehlt? Nachrangig, Hauptsache, es wird täglich angepfiffen. Was dann folgt, sieht weniger nach Spiel denn nach Mühsal aus. Passend unterlegt von jener modernen Fachdebatte, in der Übungsleiter auf Übungsleiter der eigenen Elf attestiert, sie habe wieder "sehr, sehr gut gegen den Ball gearbeitet".

Verbliebene Konstante - neben der Allmacht des FC Bayern - ist da der FC Schalke 04, der das Seuchenjahr 2020 weiterhin mit seiner Sieglosserie begleitet. Durch das 1:1 gegen den VfB Stuttgart sind es jetzt schon 22 Spiele, in denen Königsblau nicht mehr gewinnen konnte. Und Samstag geht's nach Mainz. Der Vorletzte beim Letzten. Eines muss man der Bundesliga bei aller Kritik dann doch lassen: Fürs erste Wochenende des zweiten Lockdowns gibt sie ihr Bestmögliches, um dem November-Blues zu trotzen.