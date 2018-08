25. August 2018, 22:04 Uhr Kommentar 21 Minuten

Das erste Spiel dieser Saison hat gezeigt, dass auch der FC Bayern, selbst wenn er Lösungen findet, verwundbar ist. Die Frage ist: Welche Lehren zieht die Konkurrenz aus dieser Erkenntnis? Und kann sie diese umsetzen?

Von Benedikt Warmbrunn

21 Minuten. Am Ende, im Mai, vielleicht auch schon früher, werden diese 21 Minuten bleiben als die Zeit, in der es kurz so wirkte, als ob der FC Bayern taumeln könnte in dieser 56. Bundesligasaison. 21 Minuten lang, vom Ausgleich der Hoffenheimer in der 57. Minute bis zu diesem sehr streitbaren Elfmeter in der 78. Minute für den FC Bayern, sah es ja tatsächlich so aus, als ob der Titelverteidiger unter seinem neuen Trainer Niko Kovac gleich zum Auftakt geknackt werden könnte, und sei es nur für ein Unentschieden. Dann waren die 21 Minuten vorbei. Und am Ende waren die Münchner doch nicht geknackt.

Ja, der FC Bayern ist 33 Spieltage vor dem Saisonende noch nicht rechnerisch sicher deutscher Meister. Aber bereits in dieser ersten Partie gegen Hoffenheim steckte genug alte, anscheinend unzerstörbare Stärke der Mannschaft, dass es bereits Ende August nur schwer vorstellbar erscheint, dass sie nicht zum siebten Mal in Serie den Titel gewinnen wird.

Die Münchner, auch das ist eine Botschaft aus dem ersten Spiel, sind verwundbar, sie werden Punkte liegen lassen, vielleicht schon in den nächsten Begegnungen, gegen Stuttgart und Leverkusen. Gegen zwei Teams, die sich ordentlich verstärkt haben im Sommer. Der Rekordmeister wird aber immer wieder zurückschlagen können, so wie in den letzten zwölf Minuten (plus Nachspielzeit) gegen Hoffenheim. Sie haben dann eben doch einen Ribéry, der unbedingt den Weg in den Strafraum sucht (und alles an Filou in sich zusammenkratzt für den Elfmeter). Sie haben Arjen Robben, der unbedingt sein Tor schießen will. Sie haben Robert Lewandowski, der seine Coolness bewahrt, auch wenn ihm sonst wenig gelingt. Das aber war alles schon bekannt.

Die Frage ist nun, welche Lehren die Liga aus jenen 21 Minuten vom Freitag zieht.

Die falsche Lehre wäre es zu glauben, dass gegen die Bayern gerade einmal 21 eigene starke Minuten drin sind, und dass diese 21 Minuten sowieso nicht reichen. Diese 21 Minuten stehen vielmehr dafür, dass es sehr wohl möglich ist, diesen FC Bayern zu ärgern.

Julian Nagelsmann, der Hoffenheimer Trainer, der forsch gesagt hat, dass er gerne Meister werden wolle, hat demonstriert, dass es geht: den Münchnern den eigenen Stil aufzuzwängen. Seine Spieler haben kratzige Zweikämpfe geführt, sie haben jeden Schritt zurückgelegt, der zurückzulegen war. Schön haben sie nicht gespielt, ganz sicher nicht. Aber sie haben eine innere Überzeugung vorgetragen, eine Attitüde, über die sie beim FC Bayern ja sagen, dass sie darauf ein Patent haben. Diesen Glauben an die Überlegenheit der eigenen Idee - und sei es die, den Favoriten durch körperliche Härte zu entnerven - müssen sich mehr Mannschaften, mehr Trainer zutrauen.

In dieser Saison wird das nicht für den Meistertitel reichen, nicht für eine andere Mannschaft als den FC Bayern. Aber wenn vier, fünf Mannschaften je ihre 21 Minuten der Überlegenheit erkämpfen, dann wird das reichen, um den Abstand des Serienmeisters wieder zu verkleinern.

Das Problem liegt für die Konkurrenz darin, dass ein Trainer in der vergangenen Saison demonstriert hat, wie weit ein Außenseiter mit einer bissigen, kratzigen Einstellung und der dazu passenden Idee gegen den FC Bayern kommen kann. Dieser Trainer, der das Denken des Kleinen aus Frankfurt perfektioniert hatte, und sei es nur für ein Spiel wie das Pokalfinale, dieser Trainer also weiß, welche Mittel eine Mannschaft wählt, um den gegenwärtigen FC Bayern zu ärgern. Und dieser Trainer heißt Niko Kovac.