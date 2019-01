20. Januar 2019, 18:43 Uhr Kommentar Krokodilstränen für die Einzeltäter

Das IOC kassiert eine juristische Niederlage: Der russische Langläufer Alexander Legkow wird doch nicht gesperrt.

Von Thomas Kistner

Das Schweizer Bundesgericht hat ein Urteil des Sportgerichtshofs Cas zur russischen Staatsdoping-Affäre letztinstanzlich abgesegnet: Der Freispruch für Langlauf-Olympiasieger Alexander Legkow bleibt bestehen. "Enttäuscht" nehme er die juristische Niederlage auf, deklamiert der Kläger, das Internationale Olympische Komitee. Und jammert, man habe mit der Sperre doch den Schutz aller "sauberen Athleten" im Sinne gehabt. Und, tja: 27 ähnlich gelagerte Dopingfälle lässt das IOC erst mal ruhen.

Anders gesagt: Alles lief prima.

Am Ende einer olympischen Farce steht ein Eimer Krokodilstränen, die das IOC fürs Publikum vergießt: Oh je, verflixt, wir haben doch alles getan, um Legkow und Co. zu bestrafen! Aber leider, leider: die Sportjuristerei ...

Dass Legkow und seine Mitläufer nicht zu den "sauberen Athleten" zählen können, das ist der zwingende Schluss aus dem Report des Sonderermittlers Richard McLaren, der Russlands Staatsdoping, insbesondere bei den Sotschi-Winterspielen 2014, enthüllt hat. Der Kanadier fand heraus, dass die Russen mit geheimdienstlicher Akribie Techniken eingesetzt hatten, um verplombte Probengefäße zu öffnen - und nach dem Austausch von positivem gegen sauberen Urin wieder so zu versiegeln, dass keine verräterischen Spuren blieben. Fast keine. McLaren fand sie doch: nur unterm Mikroskop sichtbare Kratzspuren, deren Zustandekommen er in Tests nachwies.

Das belegt, dass die Russen Urin mithilfe einer eigens für Sotschi ausgeheckten Technik manipulierten: damit kein Held auffliegt! Und es zeigt, dass logischerweise jeder Urin in einem zerkratzten Gefäß so sauber wie Bachwasser war. Deshalb unternahm McLaren die Beweisführung: weil es ja gerade unmöglich war, Positivbefunde für ins System eingebundene Sportler aufzutun.

Für das IOC lag der Fall also einfach - eigentlich. Es hätte auf Basis des filmreifen, staatlich orchestrierten Flächenbetrugs den gesamten russischen Olympia-Sport sperren müssen. Stattdessen beschritt der Ringe-Clan die Schiene ins Scheitern. Das alte Muster: Man setzte auf die Einzeltäter-Frage. Das ist aber nur dann clever, wenn gar nichts rauskommen soll: Denn wie ließe sich je beweisen, dass einer gedopt hat, für den ja gar kein Positivbefund vorliegen kann? Die Sportrichter wollten nur aus verkratzten Gläsern jedenfalls keine klare Schuld gegen Athleten ableiten. Fertig war die Laube: Freispruch für Legkow. So regelt das der Spitzensport.

Doping als Systemzwang? Nein, nein! Alles "Einzeltäter"!

Dazu passt der Sturm der Entrüstung, der sich gerade im deutschen Wintersport erhebt, ob der jüngsten Dopingenthüllungen. Der österreichische Langläufer Johannes Dürr schilderte die Systemzwänge, die ihn in die Hände klandestiner Blutdoper trieben, hauptsächlich dopte er in Deutschland. Und die Szene hier? Die ist sich spontan einig, dass da ein versprengter Einzelsünder eine Art Generalverdacht verbreitet. Unerhört!

So greift ein Rädchen ins andere. Die 28 Einzelfälle, die selbst das IOC beisammenhatte, sind nun keine Dopingfälle mehr. So wie viele der 14 Medaillengewinner von Sotschi, die McLaren in den Fokus stellte. Und was ist mit den mehr als 1000 russischen Sommer- und Winterathleten, von denen der Report ausgeht? Wer alle, wirklich alle Fakten ausblendet, der muss Doping am Ende für ein Märchen halten, von dem keiner weiß, wo es herrührt. Oberstaatsanwalt Kai Gräber, der nun im Fall Dürr ermittelt, ist jedenfalls nur überrascht, dass "jetzt jemand direkt von Seiten des Spitzensports" auspackt. Sonst sei die Szene ja so "abgeschottet und abgeschlossen", dass nichts nach außen dringt. Genau.