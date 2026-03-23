Diego Simeone wird von seinen Trainerkollegen um zwei Dinge beneidet: um die Beständigkeit des Engagements, das er seit 2011 mit Atlético Madrid unterhält, und um seine Uniform, die er seit fast 14 Jahren anlegt, wenn er im Stadion sein Team betreut. Simeone trägt immer, wirklich immer einen schwarzen Anzug, schwarze Schuhe, ein schwarzes Hemd und eine schwarze Krawatte. Dafür wurde er zwar schon heftig kritisiert, aber nicht von den Atlético-Bossen, sondern von Modeästheten, die eine schwarze Krawatte zum schwarzen Hemd ablehnen.

So nebensächlich, wie es scheint, ist die Frage der Dienstkleidung bei Profifußballtrainern nicht. Simeone, 55, braucht sich am Spieltag nicht um die Kleiderwahl Gedanken zu machen. Er muss niemanden beeindrucken und kann sich aufs Wesentliche konzentrieren. Lukas Kwasniok, 44, hingegen hat als Trainer des 1. FC Köln einige Überlegungen dazu angestellt, wie er ins Stadion gehen möchte. Anfangs der Saison hat er ein Trikot getragen, das als Zeichen der Identifikation im eigenen Publikum erst mal gut ankam – bis die Meinungen dann doch auseinandergingen. Als er im Dezember den Weihnachtspullover aus dem Fanshop als Dienstkleidung wählte, war das Echo eindeutig: Bitte nicht, lautete mehrheitlich das Votum.

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Selbstverständlich ist Kwasniok jetzt nicht wegen des irritierenden Pullovers entlassen worden. Ein wenig diskreditiert hat ihn die Wahl aber schon, denn vieles, was Kwasniok als Cheftrainer des 1. FC Köln unternommen hat, richtete sich scheinbar zielstrebig auf seine äußere Wirkung. Offenherzigkeit ist Teil seines Wesens, aber zunehmend oft verlor er zwischen charmanten Vorträgen und weitschweifigen, manchmal wehleidigen (Ich-)Erzählungen die Linie. Das führte auch im Spielerkader zu Diskussionen.

Als Fußball-Lehrer wird Kwasniok in der Szene geschätzt und geachtet. Er hat eine gute Auffassungsgabe und Ideen für ein eigenes Spiel, hin und wieder zu viele Ideen. Auch da fehlt ihm öfter die freiwillige Selbstkontrolle. Dass der Klub die Verantwortung für den Abstiegskampf im Saisonfinale jetzt in die Hände des Assistenten und Mitgestalters René Wagner legt, zeugt von dem ständigen Dilemma, das Kwasniok auf seine Art im Klub erzeugte.

Wie gut sich Wechsel auswirken können, zeigen die aktuellen Beispiele Urs Fischer und Merlin Polzin

Viele werden es nun für ein massives Wagnis halten, dass der 1. FC Köln einen 37 Jahre alten Seiteneinsteiger ohne vorzeigbare Spielerkarriere und eigene Cheftrainer-Erfahrung damit beauftragt, die Mannschaft durch den in dieser Saison besonders tückischen Abstiegskampf zu führen. Ein Wagnis ist ein Trainerwechsel immer. Der Fall des VfL Wolfsburg zeigt allerdings, wie ein solches Besetzungsmodell schiefgehen kann. Daniel Bauer, zuvor Junioren-Coach, bekam im Dezember einen langfristigen Vertrag als Instrukteur des Profiteams, nachdem der VfL in den ersten vier Probeeinsätzen sieben Punkte geholt hatte. Danach gab es in elf Spielen fünf Punkte, und Bauer wurde entlassen – möglicherweise zu spät. Die Situation des Klubs erscheint aktuell so verfahren, dass sie auch der als „Retter“ eilig herbeigerufene Routinier Dieter Hecking womöglich nicht mehr korrigieren kann.

Immer wieder melden akademische Institute, die offenbar nichts Besseres zu tun haben, anhand statistisch begründeter „Studien“, dass der schnelle Trainerwechsel kaum Wirkung bringt. In der Summe mag das stimmen, im Einzelfall aber nicht, und nur auf den kommt es an: Urs Fischer veranschaulicht es gerade auf seine seelenruhige Art in Mainz, Merlin Polzin – eine experimentelle Variante wie Bauer in Wolfsburg und Wagner in Köln – hat sich beim Hamburger SV durchgesetzt. Bei René Wagner hat der 1. FC Köln angeblich eine Absicherung in der Hinterhand – im Notfall könnte im Finale des Finales erneut Friedhelm Funkel, 72, im Feuerwehrauto vorfahren. So wie im Aufstiegsfinale im Vorjahr und wie im Jahr 2021 in der Abstiegsrelegation. Funkel wäre dann auf seine Weise ein Langzeitmodell wie Diego Simeone.