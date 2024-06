Kommentar von Johannes Aumüller

Real Madrid hat sich alle Mühe gegeben, die Sache schnell wieder einzufangen. Der Verein sandte ein offizielles Kommuniqué in die Welt, um zu verkünden, dass der Trainer Carlo Ancelotti in einem Interview nur missverstanden worden sei; und der Italiener selbst platzierte zwischen zwei Kaugummis noch ein kurzes Scusi in den sozialen Netzwerken. Alles nur blöd interpretiert. Keineswegs habe er sagen wollen, dass Real Madrid die Klub-WM boykottieren werde – und selbstverständlich sei die Mannschaft bei dem neuen Giga-Turnier des Fußball-Weltverbandes nächsten Sommer in den USA dabei.