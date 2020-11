Von Ulrich Hartmann

Wenn man hoch oben in der Mönchengladbacher Arena an der Reling steht, kann man hineinschauen in die gegenüberliegenden Zimmer des Borussia-Hotels. Durch die bodentiefen Panoramafenster sieht man, Wabe an Wabe, die akkurat hergerichteten Betten mit der strahlend weißen Bettwäsche und dem schwarzen Rautenwappen auf den Kopfkissen. Niemand schläft zurzeit in diesen Betten. Und niemand steht oben an der Stadion-Balustrade.

Dabei spielt Borussia Mönchengladbach einen Fußball, wie man ihn dort so schön und erfolgreich zuletzt vor mehr als vier Jahrzehnten gesehen hat. Nur einen Punkt aus zwei Spielen benötigt der Klub in der Champions League noch, um erstmals seit November 1977 wieder ins Achtelfinale des bedeutendsten Klubwettbewerbs einzuziehen. So eine Erfolgsphase geht für gewöhnlich mit einer berauschenden Kulisse einher. Doch im Borussia-Park ist alles ruhig.

Abends leuchtet das Stadion grün in die Dunkelheit am Stadtrand. Grün ist die Farbe des Rasens, der Hoffnung und dieses Klubs. Aber auf den riesigen Parkplätzen stehen nur ein paar Autos, im gewaltigen Stadion sind nur ein paar Menschen, vom Spielfeld her hört man jeden Ruf, jedes Kommando, jeden Schmerzensschrei. Die Tribünen waren leer, als die Gladbacher in einem spektakulären Spiel Real Madrid ein 2:2 abtrotzten und als sie am Mittwoch 4:0 gegen Schachtar Donezk gewannen. Sie werden leer sein, wenn die Borussia am nächsten Dienstag gegen Inter Mailand vielleicht schon den Einzug ins Achtelfinale schafft.

Etwas Gutes mag die zwangsberuhigte Lage im Borussia-Park haben: Die Spieler bewahren kühlen Kopf. Womöglich hilft die klinische Atmosphäre im sonstigen Hexenkessel, die Matchpläne akribisch umzusetzen. Natürlich vermissen sie ihre Fans, zudem darf vor dem Anpfiff derzeit nicht mal die allseits beliebte Schnulze "Die Seele brennt" abgespielt werden, weil die Urheberrechte geklärt werden müssen. Das alles passt zur demonstrativen Nüchternheit von Trainer Marco Rose, der nach dem Torfestival gegen Donezk gesagt hat: "Ich bin kein Freund von Euphorie - jedenfalls nicht, bevor man nicht etwas erreicht hat." Solche Demut passt in diese Zeiten.

Als sich die Gladbacher 2015 erstmals für die Champions League qualifiziert hatten, haben sie daraus einen emotionalen Film gemacht. Das würde diesmal gar nicht gehen. Der mögliche Schritt ins Achtelfinale hätte überdies kaum Einfluss auf das kollektive emotionale Gedächtnis des Vereins. Niemand wird in ferner Zukunft fragen, "weißt Du noch...?", weil sie eben nicht im Stadion gewesen sind, sondern jeder für sich daheim war. Für das lange ersehnte Comeback auf europäischem Spitzenniveau hätten sie sich in Mönchengladbach mehr anteilnehmende Augenzeugen gewünscht. So fühlt es sich ein bisschen an wie Euphorie unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln.