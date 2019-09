Einst versammelte sich die Nationalmannschaft in einer Sportschule hoch im Norden, an der Holsteinschen Seenplatte in Malente. Demnächst trifft sie sich in einem gewaltigen Gebäudekomplex, der Akademie des Deutschen Fußball-Bundes. Der Grundstein für das 150-Millionen-Projekt in Frankfurt/Main ist gelegt, die Fertigstellung für 2021 versprochen. Muffige Sportschule, verkopfte Akademie - nichts könnte besser als dieses Begriffspaar dokumentieren, dass sich im Fußball ziemlich viel verändert hat. An der Seenplatte hatte Bundestrainer Helmut Schön statt Powerpoint nur seine Taktiktafel, dennoch wurde dort 1974 jener "Geist von Malente" geweckt, der samt einiger Gerd-Müller-Tore zum WM-Triumph verhalf.

Eine Akademie setzt sich bereits im Namen ehrgeizige Ziele, im alten Griechenland war dies die Schule der Philosophen. Schade also, dass sie in Frankfurt noch nicht fertig sind. Akut nämlich gäbe es einiges zu tun. Vorstellbar wäre etwa ein Forschungsauftrag, dessen Erledigung auf dem Weg zu frischem Lorbeer für den DFB von höchster Dringlichkeit sein könnte. Mag der Anlass zunächst auch noch recht regional erscheinen: Die deutsche Bundesliga hat am Wochenende einen Rekord aufgestellt. Acht der neun Duelle des sechsten Spieltages wurden von den Auswärtsteams gewonnen, nur Dortmund holte gegen Bremen (2:2) vor eigener Kulisse einen Punkt. Drei Auswärtsspiele, drei Siege - plötzlich wird Freiburg in der Tabelle auf Platz drei begrüßt.

Die Akademie-Frage zu alldem lautet: Ist das eine Momentaufnahme? Oder ein Trend? Ist ein Auftritt in der wilden Fremde heute kein Nachteil mehr, so wie es früher war (Stichwort: Kaiserslautern! Betzenberg! Gefürchtet!)? Hat sich die Bundesliga womöglich einen neuen, konformen Auswärtsstil antrainiert? Einen, der sich exemplarisch im Duell Köln - Berlin (0:4) gespiegelt haben könnte: Das Heimteam sah sich gezwungen, das Spiel zu machen, geriet in Panik, die Gäste lauerten keck und bestraften die Fehler.

Da die Frankfurter Akademie noch nicht geöffnet hat, muss man die Frage wohl personalisieren: Sind Jürgen Klopp und Ralf Rangnick schuld? Klopp startete einst im beschaulichen Mainz, Rangnick im kleinen Hoffenheim. Beide sind aus Underdog-Denkschulen heraus parallel groß geworden. Rangnick hat seine Schule - die im Kern auf Fehler-Provokation und sofortige Blitzkonter setzt - bei RB Leipzig dogmatisch eingepflanzt. Und Klopp hat seine Schule mit immer besseren Spielern bis zum Champions-League-Triumph mit dem FC Liverpool veredelt.

Wie tief diese Denkweise die Bundesliga schon prägt, zeigt diese Saison. Denn wer erfolgreich ist, findet Nachahmer, wird stilbildend. Zumal Frankreich 2018 mit seiner Interpretation des Überfallfußballs durch Griezmann & Mbappé Weltmeister werden konnte. In die Sprache des Fußballs ist dieser Stil, der effektiv ist, aber längst nicht jedem passt, bereits eingegangen. Was in der Sportschule Malente ein Konter war, heißt heute nicht mehr Konter, sondern: Umschaltspiel.