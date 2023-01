Die Bayern-Trainingslager in Doha stehen seit Jahren in der Kritik. Nun haben sich Eintracht Frankfurt in Dubai und RB Leipzig in Abu Dhabi auf den Rest der Saison vorbereitet. Das WM-Finale war offenbar eine Zäsur in vielerlei Hinsicht.

Kommentar von Claudio Catuogno

Wer in den WM-Wochen von Katar mit Arbeitsmigranten aus Südostasien ins Gespräch kam - was sehr leicht möglich war, denn von den 2,7 Millionen Einwohnern des Emirats sind nur zehn Prozent katarische Staatsbürger -, der sah viele seiner Einschätzungen bestätigt, manche aber auch zurechtgerückt. Katar als Land, das seine Glitzertürme, seine in Rekordzeit in den Wüstensand gebauten Museen, Konferenzzentren und Super-Arenen einer Art modernem Sklavenhandel verdankt, nämlich der Ausbeutung von Arbeitskräften aus den ärmsten Gegenden der Welt: Ja, daran ist vieles wahr und verdient vieles Kritik. Oft hörte man den ugandischen Taxifahrer oder den bangladeschischen Arbeiter im Messi-Trikot aber auch sagen: Besser in Doha leben als in Kampala oder Dhaka. Und besser als in Dubai oder Abu Dhabi.