Kommentar von Sebastian Winter

Wie heißt es so schön und leicht: Der Sport ist unpolitisch. Also mal hinein in die aktuelle Nachrichtenlage: Palästina hat am Dienstag den Ausschluss der israelischen Mannschaft von den Olympischen Spielen in Paris gefordert, in einem Brief an IOC-Präsident Thomas Bach. Darin wirft das Palästinensische Olympische Komitee Israel angesichts des Gaza-Krieges eine „systematische und anhaltende Verletzung der Olympischen Charta“ vor. Bislang seien 400 palästinensische Athleten getötet sowie zahlreiche Sportstätten zerstört worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Aussagen nicht. Iran, der Erzfeind Israels, schloss sich nur wenig später und kaum überraschend den Vorwürfen der Palästinenser an. Tags zuvor berichtete die Zeitung Israel Hayom, dass der israelische Judoka Peter Paltchik eine Drohmail erhalten habe, in der er zu seiner eigenen Beerdigung geladen wurde. Der israelische Schwimmer Meiron Cheruti habe ähnliche Botschaften bekommen.