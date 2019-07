14. Juli 2019, 18:28 Uhr Kommentar In ihrer eigenen Dimension

Serena Williams strebt weiter den Grand-Slam-Rekord von 24 Titeln an. Allerdings beinhaltet diese Jagd auch ein Problem.

Von Barbara Klimke

Zu den seltsamsten Ratschlägen im Sport gehört die Empfehlung, eine Karriere auf dem Höhepunkt zu beenden. Denn an diesen wohlgemeinten Hinweis schließen sich zwei Fragen an: Was ist der höchste Punkt? Und wer sagt denn, dass es für die Athleten nicht noch höhere Ziele gibt?

Als der Tennisspieler Pete Sampras, ein siebenmaliger Wimbledonsieger, gegen Ende seiner Laufbahn in eine Formkrise fiel, saß er bei Seitenwechseln bisweilen in sich zusammengesunken auf seinem Bänkchen und las in Motivationszetteln, die seine Frau ihm mitgegeben hatte. Die Frage, warum er sich das noch antue, beantwortete er sinngemäß mit einem Vergleich: Eine Profikarriere sei wie eine Bergbesteigung; wer den langen Aufstieg gemeistert habe, der könne auch den Abstieg bewusst miterleben. Kurz darauf feierte er bei den US Open seinen 14. und letzten Grand-Slam-Triumph, ein Jahr später trat er offiziell zurück.

Serena Williams ist 37 Jahre alt und hat zum elften Mal seit 2002 das Endspiel beim Londoner Rasentennis-Klassiker bestritten. Angesichts ihrer Trophäensammlung, auf die Fort Knox neidisch werden könnte, wirkt es wie ein absurdes Unterfangen, ihre Karriere nach dem entscheidenden Höhepunkt zu durchforschen. War es eine der vier olympischen Goldmedaillen? Der siebte Wimbledonsieg 2016? Oder der siebte Titel bei den Australian Open 2017, als sie schwanger war? Erfolge sind für die herausragende Akteurin einer Generation die Antriebsfeder, den Schläger zu schwingen - keineswegs der Grund auszusteigen.

Im Turnierverlauf hat Williams, die älteste Finalistin der Wimbledon-Geschichte, der Welt bewiesen, dass sie an einem guten Tag noch immer alle dominieren kann. An einem schlechten Tag unterliegt sie einer Endspielgegnerin wie Simona Halep, die sie zuvor in neun von zehn Duellen bezwungen hatte. Aber ihre eigenen Ambitionen sind längst entkoppelt vom Namen ihrer jeweiligen Kontrahentin auf der anderen Netzseite und in historischen Kategorien zu fassen. Sie hat ein Stadium der Karriere erreicht, in dem sie sich nicht mehr an Rivalinnen, sondern an Rekorden misst.

Sie strebt den 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open) an, eine Bestmarke, die noch immer die Australierin Margaret Court, 76, hält. Stefanie Graf, die andere Grande Dame mit 23 Titeln, hatte sie schon vor zwei Jahren eingeholt. Womöglich hat Williams den Vergleich mit Court gar nicht nötig, weil deren Pokale aus einer Ära stammen (1960 - 1973), als viele Racket-Künstlerinnen die strapaziöse Reise nach Australien scheuten, ein Melbourne-Sieg also wenig aussagekräftig war. Ihr Trainer Patrick Mouratoglou jedoch hat die "24" gerade wieder den "ultimativen Rekord" genannt - er sei der Grund für Williams' Comeback nach der Geburt ihrer Tochter und den damaligen Komplikationen.

Nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Papier die Größte der Geschichte sein, lautet das Ideal. Deshalb wird sie es nach dem verlorenen Endspiel, ihrem dritten vergeblichen Anlauf, weiter versuchen. Nächstes Ziel seien die US Open im September, sagte sie. Das Problem mit der Einstellung von Rekorden ist nur: In der Statistik eines Sports lauert immer schon der nächste. Neunmal Wimbledonsiegerin war bisher nur Martina Navratilova. Insofern gibt es gar keinen Höhepunkt, nach dem sich aufzuhören lohnte.