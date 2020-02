Das sogenannte Topspiel jedes Bundesligaspieltags heißt bekanntlich so, damit die Menschen am Samstagabend den Fernseher einschalten und dafür Geld bezahlen. Das 2:2 zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach bot allerdings tatsächlich sehr vieles, was die Beschreibung "top" rechtfertigt. Spannung bis zum Schluss zum Beispiel, schnellen Fußball, ideenreiche taktische Züge, schöne Tore, herausragende Protagonisten wie Christopher Nkunku auf der einen und Florian Neuhaus auf der anderen Seite. Was das Spiel zwischen dem bisherigen Tabellenführer und dessen Vorgänger allerdings nicht bot, war der Beleg, den sich viele Fernseh-Zuschauer (und natürlich die Vermarkter) gewünscht hatten: Dass der Kampf um die Meisterschaft in dieser Saison so spannend bleibt wie bislang.

Schaut man auf die Tabelle, dann trennen den FC Bayern auf Platz eins und Borussia Mönchengladbach auf Platz vier hinter Leipzig und Borussia Dortmund nur drei Punkte. Schaut man allerdings auf die Formkurve, dann sind es vor allem die Bayern und der BVB, die seit Beginn der Rückrunde überzeugen; sie gewannen jeweils dreimal souverän. Das Aufeinandertreffen der anderen beiden am Samstag hatte dagegen bisweilen etwas Wildes anstatt den Anschein von Souveränität: Da fällt auch schon mal ein Tor, weil Gladbachs Torwart Yann Sommer den Ball fallen lässt; da misslingt auch schon mal eine ganze erste Halbzeit lang die Leipziger Spieleröffnung. Da fällt der Ausgleich durch einen Fernschuss in der 89. Minute. Da sieht Gladbachs Alassane Plea zwei gelbe Karte wegen zweimal Meckern hintereinander - obwohl die Klubs darüber informiert worden sind, dass dies ab sofort entsprechend streng geahndet wird.

Bewertet man die ersten Eindrücke seit Beginn der Rückrunde, könnte sich der Machtwechsel im deutschen Fußball, von dem in der Winterpause ausführlich die Rede war, vielleicht doch noch einmal verschieben. Der BVB scheint tatsächlich die so dringend benötigte Zuspitzung im eigenen Spiel durch den Zugang Erling Haaland hinzuzugewinnen. Den Bayern reichen inzwischen auch mal wieder knapp 30 starke Minuten für einen ungefährdeten Sieg wie am Samstag in Mainz.

Borussia Mönchengladbach spielt eine Saison nahe am Maximum der Möglichkeiten des starken Kaders, doch das könnte auf mancher Position über eine Saison gesehen doch nicht für die absolute Spitze reichen. Leipzig hat in Duellen mit starken Konkurrenten in dieser Saison fast immer Probleme - und merkt gerade wie es ist, auf hohem Niveau Favoritenfußball spielen zu müssen. Das Spiel von Gladbach und Leipzig ist flexibler als der aus Dortmund und München, womöglich taktisch anspruchsvoller. Damit wird es aber auch etwas komplexer, konstant auf hohem Niveau zu bleiben.

Am kommenden Sonntagabend werden die nächsten starken Indizien für den Ausgang der Saison gesammelt, dann trifft der FC Bayern auf Leipzig. Wer ein Top-Spiel sehen will, ein ähnlich wildes, sollte auf ein paar Fehler des deutschen Meisters hoffen. Gladbach und Leipzig haben gezeigt, dass sie diese im Kampf um die Meisterschaft brauchen werden.