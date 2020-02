Man muss den Bayern-Fans dankbar sein, dass sie noch am Samstagabend eine Erklärung zu den beiden beleidigenden Bannern in Hoffenheim veröffentlicht haben. Normalerweise kommunizieren Fan-Kurven ja über Plakate, Gesänge und Choreographien und wenn man als Außenstehender eine Aktion dann kritisiert, heißt es oft, man verstehe die Fankultur eben nicht, man müsse das in einem größeren Kontext betrachten, oder, oder, oder.

Insofern kann nun auf suedkurve-muenchen.org jeder nachlesen, mit welcher abstrusen Argumentation einige Ultras den Beinahe-Abbruch eines Spiels rechtfertigen, in dem ihre Mannschaft 6:0 führt. Eine Mannschaft übrigens, das nur nebenbei erwähnt, die sie anfeuern und unterstützen wollen. Aber darum geht es ja offenbar schon lange nicht mehr. Sie halten sich für wichtiger als die Mannschaft und wichtiger als den Verein.

In dem Statement der Bayern-Ultras steht, zum einen seien Beleidigungen im Fußball gängig, zum anderen habe Dietmar Hopp einen Privatkrieg angefangen, in dem er BVB-Fans vor einigen Jahren mit hochfrequenten Tönen beschallen lassen haben soll. Vor allem aber sei die Kollektivstrafe gegen die BVB-Anhänger ein Angriff auf die Fanrechte allgemein. Die Wortwahl müsse man nicht gutheißen, aber nur so bekomme man Aufmerksamkeit.

Die Frage ist, was daraus folgt

Wenn Argumente genannt werden, kann man sich mit ihnen auseinandersetzen. Also: Es stimmt, dass etwa Timo Werner einst mit dem gleichen Schimpfwort belegt wurde, mit dem nun auch Dietmar Hopp beschimpft wird - aber schon diese Gesänge diffamierten einen Einzelnen auf unsägliche Weise und hätten Konsequenzen haben müssen. Der Drei-Punkte-Plan, der in Sinsheim angewandt wurde und zu Spielunterbrechungen und letzten Endes auch zum Spielabbruch führen kann, istseit Sommer eine Folge, um auf solche Beleidigungen besser reagieren zu können. Dass der DFB ihn nun konsequent umgesetzt hat, ist richtig. Es ist natürlich zwingend geboten, dass dies auch in künftigen Fällen geschieht, wenn es um Rassismus, Homophobie oder Sexismus geht.

Und wenn die Bayern-Fans gegen Kollektivstrafen protestieren wollen - dann sollen sie das tun. Aber ohne beleidigend zu sein. Es gibt sehr gute Gründe gegen Kollektivstrafen, es gibt aber auch ein paar Gründe dafür. Nämlich, dass man zur Feststellung von Einzeltätern eine orwellsche Überwachung der Kurve installieren muss und etwa personalisierte Tickets ausgibt, was natürlich beides auch keiner will. Und das Argument, dass man nur mit Beleidigungen Aufmerksamkeit bekomme - nunja, die Aufmerksamkeit ist da.

Die Frage ist, was daraus folgt. Es wäre natürlich schön, wenn dieser Konflikt nicht eskalieren würde, aber die Frage ist, ob es dafür nicht schon zu spät ist. Die Bayern-Ultras haben in einem Punkt recht, nämlich dass sich der Konflikt mit Hopp hochgeschaukelt hat. Ja, auch wegen einer Beschallungsanlage von Vereinsseite der TSG Hoffenheim. Aber auch wegen unzähliger Beleidigungen in Fan-Kurven, die von der Grundlage ausgehen, dass Schmähungen oder - im Fall des Fadenkreuzes - symbolische Morddrohungen ein legitimes Mittel des Protestes sind.

Und das ist der springende Punkt: Das sind sie nicht. Weil das sehr viele Parteien so sehen, wird es recht einsam um die Fans, die der Argumentation der Münchner Ultras folgen. Sie befinden sich in einer Spirale, die immer weiter eskaliert.

Die Mannschaft des FC Bayern fühlt sich von den eigenen Anhängern um den sportlichen Erfolg gebracht, die Verbände und Vereine können diese Form der Auseinandersetzung ohnehin nicht tolerieren, Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich da unmissverständlich. Und die meisten Zuschauer im Stadion fragen sich, warum man beim Fußballschauen eigentlich in einen Kleinkrieg rutschen muss.

Ein oft zitierter Satz in Fankurven lautet: Niemand ist größer als der Verein. Vielleicht sollten sich die Bayern-Ultras daran noch einmal erinnern.