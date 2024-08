Kommentar von Sebastian Winter, Paris

Paris, das sind auch die Spiele der Gleichberechtigung. So haben es sich die Veranstalter jedenfalls auf die olympische Fahne geschrieben. Zum ersten Mal in der Geschichte nimmt die gleiche Zahl an Männern und Frauen an Olympia teil. 1900 galt für die Frauen noch: Dabeisein ist alles. Ihr Anteil lag bei 2,2 Prozent. St. Louis 1904, ein Rückschritt, nur 0,9 Prozent. Los Angeles 1984: 23 Prozent. London 2012: 44 Prozent. 2021 in Tokio: schon 48 Prozent. Und in Paris? 50 Prozent Frauen. Ist das nicht eine gute Nachricht?