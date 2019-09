Dass die erste Liga die Lust auf den Montag verloren hat, lässt sich schon am Spielplan erkennen. Hat sich etwa irgendwer den 23. September rot angestrichen? Der kommende Montag ist der erste Oktoberfest-Montag, aber für alle, die es nicht registriert haben: Es ist auch ein Bundesliga-Montag, der fünftletzte nach aktuellem Kenntnisstand. Denn ab Saisonende ist der Montag wieder ein blauer, dann haben Fußballer und Friseure zusammen frei. Wolfsburg gegen Hoffenheim haben die Planer ins Programm gesetzt, ein Duell, das, legt man die Pay-TV-Quoten des Senders Sky zu Grunde, meist unterhalb der Wahrnehmungsschwelle stattfindet.

Noch fünf Mal kicken, dann ist es geschafft. Dann haben jene gewonnen, die sich zum Beispiel im Februar 2018 fast den Arm auskugelten, als sie in Frankfurt Tennisbälle und Klopapier aufs Spielfeld schleuderten, weil sie die Eintracht gegen Leipzig an einem anderen als an einem Montag sehen wollten. Und sie hatten ja Recht, für die erste Liga und ihr Publikum ist das Montagsspiel nicht mehr als ein lästiger Wurmfortsatz des Wochenendes. Fünf Mal pro Saison unter Zwang ins Programm genommen, weil das Kartellamt auf mehr mediale Fußball-Vielfalt pochte; aber auch, weil der Eurosport Player an den Kunden gebracht werden sollte. Zur Spielzeit 2020/21 erfolgt jetzt die Korrektur, und die ebenfalls in der Deutschen Fußball Liga (DFL) beheimatete zweite Liga erklärt sich solidarisch. Doch dieser chirurgische Eingriff könnte ein Fehler sein. Trennen sich die Niederklassigen dann doch endgültig von dem, was sie einst hat größer werden lassen, und woran jetzt mit dem Hamburger Derby noch mal nostalgisch erinnert wurde: Der Montag, das war seit 1993 der Zweitliga-Tag. Über Jahre live, exklusiv, mit frei empfangbaren Duellen beim Spartensender Sport1 (einst DSF).

Heute gibt es die zweite Liga in voller Länge nur noch verschlüsselt, doch Sky vermeldete für das 2:0 von St. Pauli gegen den HSV nun sogar einen Rekord. Gezählt wurden 737 000 Zuschauer, nicht eingerechnet seien "die Abrufzahlen via Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportbars". Übertroffen wurde damit der Bestwert aus der vorigen Saison, als 730 000 Zuschauer das Zweitliga-Duell Köln gegen den HSV verfolgten. Man muss kein Reichweitenforscher sein, um zu behaupten, dass der heraufziehende Montagskracher Wolfsburg - Hoffenheim nicht annähernd wird mithalten können. Und dass das Hamburger Derby locker die Million geknackt hätte, wäre es frei zugänglich gewesen.

Womit die in militanteren Fankreisen gepflegte These widerlegt ist, dass der Montag generell kein Fußballtag ist. Er mag keiner für die sogenannten Allesfahrer sein, aber er ist sicher einer für die überwältigende Mehrheit der Sofagucker und Kneipenschauer. Quatsch ist es, an einem Montag die Allesfahrer aus Freiburg nach Berlin oder aus Hannover nach Heidenheim zu schicken. Aber die Nahverkehrs-Derbys in Nord (Kiel - Hamburg), West (Bielefeld - Osnabrück) und Süd (Nürnberg - Fürth) dürften zum Start in die neue Woche weiter funktionieren.

Die zweite Liga aber zieht in einem Jahr um mit ihrem Topspiel vom Montag auf Samstagabend, Anpfiff 20.15 Uhr. Sie rückt so noch tiefer in den Schatten von ARD-Sportschau und erster Liga. Sie gibt ihren Exklusivtag auf, an dem sie sich jahrelang einem breiteren Publikum präsentierte. Gut möglich, dass dieser neue blaue Montag von den Kassenwarten und Schatzmeistern einmal bedauert wird.