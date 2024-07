Mit 14 Debüt in der US-amerikanischen MLS, mit 18 dann Profi bei Manchester City: Das Beispiel Cavan Sullivan zeigt, wie eiskalt marktwirtschaftlich die großen Klubs heutzutage kalkulieren.

Kommentar von David Kulessa

Freddy Adu scheint seinem Rekord nicht wirklich hinterherzutrauern: „Große Gratulation an Cavan Sullivan“ schrieb er auf der Plattform X. Adu, heute 35, war 2004 der jüngste Spieler, der jemals in der nordamerikanischen Fußballliga MLS zum Einsatz gekommen war. Bis am Mittwoch Sullivan eingewechselt wurde, im Alter von exakt 14 Jahren, neun Monaten und 20 Tagen. Er unterbot Adu um 13 Tage. Seinen Profivertrag bei Philadelphia Union unterschrieb Sullivan sogar schon im Mai.