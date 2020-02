Wie sich die Sitten und Gebräuche im Fußball gewandelt haben, das wird wie so oft am besten durch ein nebensächliches Beispiel deutlich. Vor fünf Jahren musste der deutsche Verteidiger Robert Huth bei seinem englischen Klub Leicester City für zwei Spiele aussetzen, weil er über seinen persönlichen Twitteraccount an einem nicht jugendfreien Ratespiel mit dem Namen "CockornoCock" teilgenommen hatte (von der Übersetzung des Titels wird hier ausdrücklich abgesehen). Inzwischen hat Huth die Karriere beendet, aber er ist immer noch ein gefragter Mann. Gerade erst haben ihn die Nachwuchschefs des Verbandes DFB als Gastdozent engagiert. Nicht, weil Huth so ungemein eloquent und mitteilsam wäre, sondern weil die Leute vom DFB glauben, dass er eine originelle Karriere erlebt hat und den jungen Spielern davon erzählen kann, es braucht auch nicht immer jugendfrei zu sein: An der neugegründeten Nachwuchsakademie hat man festgestellt, dass dem wohlbehüteten Nachwuchs ein paar robuste Lektionen nicht schaden könnten.

Womöglich findet sich also noch ein Betätigungsfeld für Gerry Ehrmann, 61, der soeben seinen Lebensberuf beim 1. FC Kaiserslautern hat aufgeben müssen, weil ihn der Verein "freigestellt" hat. Ehrmann war seit 1984 beim FCK beschäftigt, die Kündigung hat einen pfälzischen Volksaufstand hervorgerufen: Beschimpfungen am Trainingsplatz gegen den Trainer, mit dem sich Ehrmann nicht verstanden hat; Ticketstornierungen und angeblich binnen einer Stunde nahezu tausend Austritte von Mitgliedern. Man habe "Verständnis, dass die Freistellung für viele Fans und Mitglieder nicht oder nur schwer zu ertragen" sei, erklärte die Klubführung, aber es habe von Ehrmanns Seite "substanzielle Beleidigungen, Arbeitsverweigerung und Drohungen gegen das Trainerteam gegeben". Fans starteten eine Petition zur Erhaltung des Helden. "Es geht um die Zukunft - wie sieht diese ohne Gerry aus?", hieß es in dem Aufruf, den schnell mehr als 10 000 Tarzan-Freunde unterzeichneten. Dass sich so viele Menschen hinter diesem Satz versammeln, das sagt vieles über den bedauernswerten Niedergang des FCK aus.

"Tarzan" ist seit langer Zeit der Spitzname des ehemaligen Torwarts und nun auch nur noch ehemaligen Torwarttrainers, der mit seiner speziellen Lehrmeinung eine nach ihm benannte Schule begründete. Die Zahl der qualifizierten Absolventen ist hoch: Roman Weidenfeller, Tim Wiese, Kevin Trapp und viele andere haben bei Ehrmann gelernt und sind ihm verbunden. Wiese erklärte, er wolle den Widersacher seines Lehrers am liebsten "per Dropkick vom Betze schießen".

Ehrmann stand zeit seines Berufslebens für das Prinzip "Gefühl & Härte". Einerseits gab es die Fürsorge und die Wärme für seine Schüler, andererseits den Drill und die raue Ansprache, alle Sorten von Beleidigungen inbegriffen. In früheren Jahren fiel Ehrmann unter anderem dadurch auf, dass er seine Mitspieler als "Schwuchteln" und als "schwule Hunde" beschimpfte, weil sie nicht gekämpft hatten, wie es sich für Männer vom Betzenberg gehört. Heutzutage würde er dafür landauf landab moralisch verurteilt werden, damals aber sah man ihm die rohe Fußballsprache seiner Vorväter noch halbwegs nach. Für diese Umgangsformen ist jetzt kein Platz mehr. Der Fußball ist ein gezähmtes Gewerbe, die jungen Spieler entstammen einer Gesellschaft, die zwar oftmals herzloser erscheint als vorige Generationen, zugleich aber auch viel empfindlicher ist.

Just am Samstag tritt der FCK, der in der dritten Liga ums Überleben kämpft, beim SV Waldhof zu einem der gefährlichsten Derbys an, die es hierzulande gibt. Auch die Mannheimer werden Gerry Ehrmann vermissen, einen würdigen Gegner, den man gern verspottet hat.