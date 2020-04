Um die skeptische Fanbasis davon zu überzeugen, dass der Fußball erst mal ohne sie weiterrollen muss, hat jetzt auch DFB-Präsident Fritz Keller ein düsteres Bild gemalt. Geisterspiele ablehnen? Schön und gut, die Konsequenz wäre aber, schrieb Keller im Kicker, "dass einige Fans vielleicht nie wieder ein Spiel ihres Klubs besuchen können, weil es ihn schon bald nicht mehr geben könnte". Es ist der gleiche Grundton, den auch Liga-Chef Christian Seifert anschlägt: Wer Spiele ohne Publikum ausschließe, "der muss sich keine Gedanken mehr machen, ob wir bald mit 18 oder 20 Profiklubs spielen. Denn dann wird es keine 18 Profiklubs mehr geben."

Das kann ja kein Fußballfan wollen! Aber kriegt man mit so einer Drohung die Geisterspiel-kritischen Stimmen eingefangen, die vor allem aus den Ultra-Gruppen tönen? "Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne", hat der Zusammenschluss "Fanszenen Deutschland" gerade befunden. Dass es diesmal nicht die übliche Selbstüberschätzung ist, die viele Klubvertreter auf die Fortsetzung des Betriebs hoffen lässt, sondern dass es ohne die nächsten Fernsehgeld-Tranchen oft ums Überleben geht - dieses Szenario hatten die Fanvertreter da offenbar eingepreist.

Das Bittere ist, dass beide Seiten Recht haben. Die Chefs der Erst- und Zweitligaklubs würden sich an ihren Unternehmen versündigen, zögen sie nicht alle Möglichkeiten in Betracht. So, wie jetzt viele Branchen ausloten, wie sie innerhalb der akzeptierten Beschränkungen ihr Überleben sichern. Und Fußball, egal ob in der Kreis- oder der Bundesliga, kann eben nur stattfinden, wenn der heiße Atem der Spieler nachweislich virenfrei ist. Dafür braucht es Tests - von ungefähr 20 000 ist die Rede, um die Profisaison zu Ende zu bringen.

Aber natürlich treffen auch die Fanvertreter einen Nerv mit der Forderung, der Fußball möge sich jetzt einfach mal zurücknehmen. Und nicht, anstelle von Stadionwürsten, jetzt Extrawürste zu braten.

Wie dieses Spiel ausgeht, das längst kein Spiel mehr ist? Am Ende werden das weder die Fußball-Sachwalter noch die Ultras entscheiden. Und wohl auch nur mittelbar die Politiker, die wie das nordrhein-westfälische Duo Armin Laschet und Jens Spahn ganz sicher kein Interesse daran haben, dass unter ihrer Führung als Ministerpräsident bzw. Bundesgesundheitsminister im Westen etwa eine Institution wie der FC Schalke 04 abgewickelt wird.

Der Fußball wird so lange keine gesellschaftliche Mehrheit finden für seine Geisterspiel-Pläne, wie er Überschriften wie jene des Spiegel vom Montag fürchten muss: "Bundesliga oder Altenheime - gibt es wirklich genug Tests für alle?"

Wenn man zehn Experten fragt, ob die 20 000 Tests für die Fußballer anderswo ins Gewicht fielen, erhält man elf unterschiedliche Antworten. Das gehört leider zu so einer Pandemie dazu: Irgendwo fehlt es immer an irgendwas. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mag geglaubt haben, dass er bei seiner Zielgruppe einen einfachen Treffer landet, als er am Montag mal wieder twitterte: "Es ist falsch, Zehntausende Tests für Geisterspiele zu verbrauchen, während in den Pflegeheimen und bei Lehrern noch nicht ausreichend getestet werden kann." Aber wer mag ihm widersprechen?

Insofern kann die Lösung für den Fußball nur heißen, weit über den Fußball hinauszudenken. Es reicht eben nicht, wie Fritz Keller nur zu betonen, dass man weiterspielen will, aber, großes Ehrenwort: "nicht zulasten des Gesundheitssystems". Der Fußball wird nicht umhinkommen, selbst im großen Stil Geld in die Hand zu nehmen, Partnerschaften einzugehen und dazu beizutragen, Testkapazitäten signifikant zu erhöhen - und zwar nicht nur für sich selbst. Das Angebot des Schalke-Patrons Clemens Tönnies, in den Laboren seiner Fleischfabriken Corona-Tests durchzuführen, mag ein Anfang sein. Davon müsste aber auch das Gesundheitssystem in so relevantem Umfang profitieren, dass sich der Vorwurf entkräften ließe, doch bloß das Feigenblatt zur Legitimierung des Geisterbetriebs zu sein.