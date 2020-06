Der Abgrund rückt näher. Nur noch ein Schritt trennt Gianni Infantino vom Thronverlust im Weltverband Fifa. Ein Politikum sind die von seiner Seite initiierten Geheimtreffen mit dem Schweizer Chefankläger seit Langem; Michael Lauber hat sich dafür sogar ein Amtsenthebungsverfahren eingehandelt. Jetzt soll auch noch ein außerordentlicher Bundesanwalt ran, für dessen Prüfung soeben eine weitere Strafanzeige eingetroffen ist. Diesmal aus politischen Kreisen: Zu klären sei die dubiose Rolle eines Kantonsjuristen, der Infantino gefällig war.

Die Verdachtslage, dass Infantino bei den Treffs mit Lauber in ureigener Sache Druck gemacht habe - in Bezug auf ein Verfahren, das sich um einen dubiosen TV-Vertrag mit seiner Unterschrift drehte -, erscheint überwältigend. Gut belegt ist überdies, dass er über seinen Türöffner Rinaldo Arnold, der nun angezeigt wurde, wiederholt auf Dates mit Lauber drängen ließ. Falls nun der Sondermittler diese Vorgänge für so klärungsbedürftig hält, dass er eine strafrechtliche Ermittlung eröffnet, dürfte neben Laubers Karriere auch die von Infantino erledigt sein. Der Fifa-Boss müsste umgehend suspendiert werden - weil das die Fifa-Ethikregeln fordern. Und jedes Anstandsgebot.

Infantinos Amtszeit könnte zur größten sportpolitischen Chronique scandaleuse der letzten Dekaden werden. Das sagt alles. Immerhin war Vorgänger Sepp Blatter 2015 im Sog einer globalen Korruptionsaffäre untergegangen, die bis heute Gerichte beschäftigt und noch immer die WM 2022 in Katar gefährden kann. Vor Kurzem hat die amerikanische Justiz klare Verdachtspunkte für eine mutmaßlich gekaufte WM-Vergabe vorgelegt.

Ein Sturz Infantinos würde das alles in den Schatten stellen. Da verwundert, dass der im Kern der Fußballwelt längst als Spalter bezichtigte Fifa-Patron just im neuen, angeblich strikt auf Korrektheit bedachten Deutschen Fußball-Bund Unterstützer findet. Dass er nicht erklären kann, warum sein Stab 2017 einen 200 000 Dollar teuren Privatjet-Flug mit einer dicken Lüge begründen ließ (einem Arbeitstreff mit Uefa-Präsident Ceferin, das nie stattfand), ist kein Thema für die deutschen Saubermänner. Sie verweisen auf die Aussage der Fifa, der Flug sei compliant gewesen. Dabei ist just das die Frage: Wurde ein nicht regelkonformer Trip für Hunderttausende Dollar aus den Fußballkassen mit einer Lüge für "compliant" erklärt?

Auch dieser Vorfall soll nun untersucht werden, er allein müsste das Fifa-Ethikkomitee auf den Plan rufen. Dann ließe sich klären, wie regelkonform der Trip war, und vor allem, warum ihn die Fifa-Spitze bei ihrem Compliance-Chef mit einem Treffen gerechtfertigt hatte, das es nie gab. Zumal ja der Compliance-Chef Tomas Vesel knapp 300 000 Dollar jährlich in seinem Ehrenamt einstreicht, ungefähr das Vierfache seines Berufssalärs als Chef des Rechnungshofs in Slowenien.

Eröffnen also die Fifa-Ethiker eine Ermittlung gegen Infantino, muss der Patron 90 Tage suspendiert werden. Das würde der internen Opposition in Europa und Südamerika, aber auch in Asien und Afrika reichen, um die Autokratie in Zürich neu zu ordnen. Auch ist nicht auszuschließen, dass einer wirklich neuen Fifa die Accounts und Büroschränke manches weitere Geheimnis preisgeben könnten.