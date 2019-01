20. Januar 2019, 18:43 Uhr Kommentar Die Welle erwischt

Die WM läuft für die deutsche Mannschaft besser als erwartet, man ist noch unbesiegt, die Spieler sind gerührt von der Zuneigung, die sie in den Spielstätten erfahren. Doch klar ist auch: Taktiererei kann sich das Team nicht leisten.

Von Carsten Scheele

Der Sturm, der sich über diese Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland gelegt hat, hat mit dem Umzug der deutschen Handballer von Berlin nach Köln noch einmal an Kraft zugelegt. 19 250 Zuschauer saßen am Samstagabend in der Kölner Arena, 6000 mehr als in Berlin, sie beklatschten und bekreischten jeden geblockten Ball, als ginge es bereits ums WM-Finale.

Vor den TV-Geräten ein ähnliches Bild: Die Quoten steigen, von durchschnittlich sechs Millionen zu WM-Beginn auf 7,87 Millionen gegen Island, mehr als beim Bundesliga-Rückrundenstart Hoffenheim gegen FC Bayern, der ebenfalls im Free-TV lief. In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Weg vorgezeichnet: Hauptrunde, Halbfinale, Finale. Menschen, die mit Handball wenig zu tun haben, tippen "Deutschland gucken" als Erinnerung ins Smartphone. Immer lauter, immer kraftvoller schwillt der Sturm an.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop hat im Sturm ihre eigene Welle gefunden, auf der sie bislang weitgehend gefahrlos durchs Turnier surft. Die WM läuft besser als erwartet, man ist noch unbesiegt, die Spieler sind gerührt von der Zuneigung, die sie in den Spielstätten erfahren. Dem Einspielen gegen Korea und Brasilien folgten zwei kleine, wenn auch noch nachrangige Rückschläge mit den Unentschieden gegen Russland und Frankreich. Serben und Isländer waren anschließend zu schwach - Prokop konnte experimentieren und Stammkräfte schonen.

Noch ist also nicht viel passiert, das wird sich nun ändern, wenn es gegen Kroatien und Spanien in Alles-oder-nichts-Duellen um den Halbfinal-Einzug geht. Taktiererei kann sich das deutsche Team nicht leisten, das lässt die komplizierte Turnierarithmetik nicht zu. Eine einzige Niederlage könnte den entscheidenden Rückschlag bedeuten. Wobei die Mannschaft zumindest den Vorteil hat, dass sie am Mittwoch zunächst das direkte Aufeinandertreffen zwischen Kroaten und Franzosen abwarten kann, ehe sie gegen Spanien noch einmal reagieren darf.

2007, bei der letzten WM im eigenen Land, lief es ähnlich. Auch da funktionierte die Mannschaft in Wellenbewegungen: Erst der geglückte Turnierstart, gefolgt von der unerwarteten Vorrunden-Niederlage gegen Polen, danach der Aufstieg bis ins Finale, der Rausch, die angeklebten Heiner-Brand-Schnauzbärte. Zuvor wäre das Turnier zweimal fast beendet gewesen, im Viertelfinale gegen Spanien, im Halbfinale gegen Frankreich, doch die Mannschaft bestand, als der Druck am größten wurde.

Darauf kommt es nun auch an. So ein Sturm, in dem man die passende Welle erwischt, kann noch an Kraft zulegen - muss er aber nicht. Die Welle kann fortan auch ansatzlos in sich zusammenfallen.